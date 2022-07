'El monstruo marino': la película de animación sorpresa del verano está en Netflix

Si la divertida Minions. El origen de Gru va a ser la película de animación del verano en cines, El monstruo marino bien puede merecer esa distinción en el marco de las plataformas. Netflix suele estrenar obras animadas entretenidas que no obstante apenas trascienden y otras de perfil más discreto. Sin embargo, el nuevo trabajo de Chris Williams, director de Big Hero 6 y de Bolt y también detrás de Vaiana, sube el nivel y constituye una apreciable sorpresa.

El monstruo marino atrae de inicio por su adscripción a la aventura naval clásica, seducción refrendada después por un tratamiento que seduce, el cual se conjuga con un carácter imponente y sugestivo en lo formal y lo visual. Despliega momentos deliciosos (la enorme criatura bajo el agua en el prólogo, la secuencia del intento de caza del primer monstruo, las escenas sumergidas, la pelea de evocación kaiju, el juego con las escalas…) así como muy buenos detalles e ideas de plasmación.

Los diseños van en esa línea (atención por ejemplo al mascarón de proa del Inevitable, el barco de las grandes proezas marítimas). En comparación, los rostros de los personales son el lado más ‘normal’ del conjunto.

La historia lleva el arquetipo del pirata al oficio de cazador de monstruos marinos, con las tripulaciones mitificadas y recibidas con vítores a su llegada a puerto. En ese contexto, el eje narrativo se construye sobre el vínculo entre un joven convertido en icono por su habilidad con el arpón y una niña huérfana, entusiasta y llena de arrojo, que se cuela como polizona rumbo a la expedición más peligrosa. Una base de evolución emocional tan reconocible como efectiva.

Jacob y Maisie, protagonistas de 'El monstruo marino' (Netflix)

El primer tercio del filme de Williams es una maravilla, incluido cuando Jacob y Maisie caen al agua en medio de la batalla contra el temible Bramador Rojo y acaban en su interior, como Pinocho y Gepetto dentro de la ballena (los mágicos momentos en los que observan el exterior por la nariz). Una vez cobra presencia el sustrato Cómo entrenar a tu dragón (aquí no entrenan a la bestia, pero sí surgen la amistad y el cambio de perspectiva, que no por casualidad comienza en la niña) lo convencional está más presente, lo que en cualquier caso no rebaja el interés.

La conexión con Roja, como la pequeña llama a la criatura, enlaza con el cauce de implicación infantil canalizado por la película, articulado asimismo a través de la simpatía que desprende el monstruito azul que no se despega de la niña.

Sin que pueda considerarse un villano (no lo es), el antagonismo reposa en el capitán Crow, cuya descripción remite a una obsesión como la de Ahab con Moby Dick y que lleva décadas intentando acabar con la bestia. Su fijación se rebaja cuando casi se ahoga, y de hecho decide que tras la última misión se retirará y cederá la capitanía a Jacob, al que quiere como a un hijo, si bien al creer que este ha muerto por la acción del Bramador Rojo su sed de caza y venganza se dispara.

Una de las criaturas de 'El monstruo marino' (Netflix)

El discurso de El monstruo marino reside en lo que expresa su componente emocional y en el mencionado tema del despertar respecto a los enemigos. Como complemento, incluye además un apunte de esos en los que solo se fijan los adultos, el de la alusión a los que cuentan la historia, manejan el relato y moldean la sociedad, en este caso los reyes que alimentaron la guerra contra las bestias para obtener más poder y riqueza.

La obra se mueve entre lo notable, lo estimable y lo interesante, aunque sí que es cierto que su narración no necesitaba extenderse hasta las dos horas (en contraste, el epílogo requería más desarrollo y se expone de modo exprés) y que hay aspectos que debían haber estado mejor perfilados (lo relacionado con el odiado almirante y el buque imperial).

