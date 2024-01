El corto español 'La gran obra' gana el Gran Premio del Jurado en Sundance

La edición de este año del Festival de Sundance ha empezado a anunciar los premios de su palmarés, que se dará a conocer al completo de cara al final del festival el próximo 28 de enero pero ya sabemos quiénes han sido los galardonados en el apartado de cortometrajes.

La gran obra, cortometraje español dirigido por Àlex Lora (Unicornios), ha ganado el Gran Premio del Jurado, el máximo galardón dentro de la categoría de cortos. Se trata de un tenso drama de clasismo, racismo y prejuicios sociales protagonizado por Daniel Grao, Guido Grao, Babou Cham, Adam Nourou y Melina Matthews.

Daniel Grao, su hijo Guido y Melina Matthews interpretan a una familia burguesa que lleva un televisor roto a un punto de reciclaje. Allí conocen a Salify (Babou Cham) a su hijo Yousef (Adam Nourou), dos chatarreros a los que invitan a su mansión para donarles más objetos. La situación se enrarece cuando la familia descubre que los chatarreros tienen algo que ellos quieren.

El guion de La gran obra viene firmado por Alfonso Amador (Posidonia) y Lluís Quílez (Bajocero). Uno de los productores, Néstor López, ha celebrado el éxito en redes sociales, apuntando que el premio es un considerable empujón para el corto de cara a la carrera de los Premios Oscar de 2025.

Las otras obras premiadas en la competición de cortos del festival fueron Say Hi After You Die, de Kate Jean Hollowell (mejor ficción estadounidense); The Stag, de An Chu (mejor ficción internacional); Bug Diner, de Phoebe Jane Hart (mejor animación); y Bob's Funeral, de Jack Dunphy (mejor no ficción). Por último, Masha Ko (The Looming) y Makoto Nagahisa (Pisko the Craba Child Is in Love), que recibieron sendos premios especiales de mejor dirección.

