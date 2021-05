Corín Tellado puede cambiar la batalla internacional del streaming: Telemundo compra toda su obra a Planeta

Las cifras de la producción literaria de la escritora Corín Tellado (1927-2009) son tan rotundas e incontestables como los títulos que solía poner a sus novelas. La asturiana escribió más de cuatro mil libros, de los que se han vendido más de 400 millones de ejemplares. En los años noventa el Libro Guinness de los Récords la reconoció como la autora más vendida en español y está considerada como la segunda más leída después de Cervantes.

Una popularidad tan descomunal, unida a una obra literaria inagotable y centrada en literatura romántica, erótica y juvenil, hacen que su inmensa biblioteca de historias sean un manjar muy goloso en el panorama actual de la industria del entretenimiento, donde está al día la lucha por propiedades intelectuales de probado rendimiento; para más información, mira en lo que ha gastado Amazon unos 8.450 millones de dólares esta semana.

Telemundo ha tomado buena nota de la oportunidad. El canal hispano estadounidense propiedad de NBCUniversal, que hace unas semanas anunciaba el regreso de un título legendario de su parrilla como Pasión de gavilanes, ha comprado al grupo Planeta los derechos de adaptación de la obra completa de Corín Tellado.

Se trata de un inmenso catálogo con más de cuatro mil títulos como Tu pasado me condena, Me casé con un celoso, No le hagas caso a tu hija, Malditos besos o El amor llegó más tarde. También Mi boda contigo, novela ya llevada al cine por Valeria Sarmiento en 1984, con su marido Raúl Ruiz al guion.

El objetivo es llevar a las pantallas de todo el planeta adaptaciones de estas novelas, que han sido leídas por cientos de millones de personas durante las últimas décadas. Según publica Variety, se trata de un acuerdo muy flexible que ofrece a Telemundo la posibilidad de plantear proyectos en toda clase de formatos –películas, series y miniseries– tanto para televisión tradicional como plataformas de streaming.

Los títulos resultantes podrán retransmitirse tanto por el canal Telemundo como encontrar cobijo en Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, propiedad de Comcast, sin descartar la venta de títulos ya producidos a jugadores de la competencia como Netflix, HBO Max o Amazon.

El mercado de 500 millones de televidentes en lengua española es el objetivo principal, pero los planes de Telemundo pasan por superar cualquier barrera relacionada con el idioma -algo que ya hicieron las novelas de Corín Tellado, traducidas a 27 lenguas– apoyándose en el buen momento actual que viven internacionalmente teleficciones españolas como La casa de papel o Élite.