Corey Hawkins (‘En un barrio de Nueva York’) protagonizará el musical de ‘El color púrpura’

Warner parece haberle cogido el gusto a los musicales marcados por el comentario racial, como ejemplifica el reciente estreno de En un barrio de Nueva York (basado en el espectáculo In the Heights firmado por Lin-Manuel Miranda) y pronto lo hará una nueva adaptación de El color púrpura. Steven Spielberg, que este año también debuta en un musical de estas características con su esperado remake de West Side Story, adaptó por vez primera la novela de Alice Walker en 1985, obteniendo unas críticas muy elogiosas que, sin embargo, no se saldaron con un número satisfactorio de estatuillas. De las 11 nominaciones de El color púrpura, la película se llevó un total de 0 Oscars.

Un extraño récord que, sin embargo, no ha afectado al buen recuerdo entre el público de El color púrpura, como en su momento tampoco desaconsejó que saltara a las tablas. En 2005 se estrenó en Broadway una adaptación musical de la novela de Walker, contando con las composiciones de Brenda Russell, Allie Willis y Stephen Bray, y en una posterior reposición con las actuaciones estelares de Jennifer Hudson y Cynthia Erivo. Es justo esta versión la que adapta Warner, habiendo encontrado ya a un primer protagonista para ello: Corey Hawkins, que además de aparecer en The Walking Dead o 24: Legacy ha sido visto, precisamente, en la adaptación de En un barrio de Nueva York.

La película de Spielberg estuvo originalmente protagonizada por Whoopi Goldberg, Danny Glover y Oprah Winfrey pero la nueva El color púrpura, según recoge The Wrap, solo ha confirmado de momento a Hawkins en el papel de Harpo Johnson, hijastro de la protagonista de la historia. El color púrpura narra 35 años en la trágica vida de Celie, una mujer pobre que vive al sur de EE.UU., siendo el papel de Hawkins interpretado originalmente por Willard E. Pugh. El musical, que produce la propia Walker y aún no tiene fecha de estreno, ya ha fichado como director a Sam Blitz Bazawule, uno de los responsables del proyecto audiovisual Black is King de Beyoncé.

