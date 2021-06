“Nos quedamos cortos”: Critican ‘En un barrio de Nueva York’ por falta de latinos negros, y Lin-Manuel Miranda se disculpa

La trama de En un barrio de Nueva York se ambienta en Washington Heights, un gran barrio neoyorquino habitado casi íntegramente por población latina. Antes de ser una película fue un musical de enorme éxito escrito y protagonizado por Lin-Manuel Miranda (previo a triunfar internacionalmente con Hamilton), y el pasado viernes llegó a los cines de EE.UU. con una adaptación dirigida por John M. Chu. En base a la presencia de un reparto completamente racializado cualquiera pensaría que el film iba a mantenerse ajeno a polémicas relacionadas con la representación... pero no ha podido ser.

Durante la promoción de la película la periodista Felice León, de The Root, pudo hacer una pregunta en una mesa redonda donde se encontraba Chu junto a las intérpretes Melissa Barrera, Leslie Grace y Gregory Diaz IV. Fue la siguiente: “Como mujer negra de ascendencia cubana, específicamente de Nueva York, sería descuidado no reconocer el hecho de que la mayoría de vuestros actores principales eran latinos de piel clara, que podrían ser percibidos como blancos. Teniendo esto en cuenta, ¿qué opinas sobre la falta de representación de personas negras latinas en la película?”.

Chu no se esperaba una pregunta así, y propuso tímidamente que se habían limitado a fichar a “las personas más indicadas para cada papel”. Grace, por su parte, resultaba ser la única protagonista afrolatina del reparto, pudiendo ensayar una respuesta algo más elaborada: “No me había dado cuenta hasta que hice esta película de que no me veía a mí misma ni a las personas que se parecen a mí como más oscuras que yo. Muchas veces se nos pone en pantalla de un modo concreto, y como tenemos tan pocas oportunidades, todo el mundo quiere reclamar esa oportunidad; es todo lo que tenemos”.

La actriz no atinó a apagar el fuego, y en las siguientes horas muchas voces se alzaron en Internet para acusar a En un barrio de Nueva York de “colorismo”. Este término, como derivado del racismo, designa a una discriminación que privilegia a las personas con un determinado tono de piel, generalmente más claro. La película de Chu, al hacer gala de esta falta de representación de personas latinas negras, había incurrido en este tipo de discriminación, y a raíz de las críticas el propio Lin-Manuel Miranda acabó respondiendo.

Miranda no solo fue el creador y protagonista original de In the Heights (como el espectáculo se llama en inglés): también ha sido productor de la película de Chu y ha intervenido en el papel del Piragüero, siendo interpretado su personaje anterior (Usnavi) por Anthony Ramos. Este lunes el artista ha publicado un extenso comunicado pidiendo disculpas por este error, asumiendo que “se quedaron cortos”. “Empecé a escribir In the Heights porque no me sentía representado, y en los últimos 20 años todo lo que quise para nosotros (para TODOS nosotros) fue que nos sintiésemos representados”.

“Estoy viendo estos días el debate sobre la representación afrolatina en nuestra película, y está claro que muchos miembros de piel oscura de nuestra comunidad no se siente suficientemente representados en ella, especialmente entre los papeles principales”, proseguía. “Soy consciente del dolor y la frustración por el colorismo, por sentirse invisible. Sé que sin la suficiente representación de afrolatinos de piel oscura, el mundo parece excluyente para la comunidad que queríamos representar con tanto orgullo y alegría. Nos hemos quedado cortos al intentar pintar un mosaico de esta comunidad”.

“Lo siento mucho. Estoy aprendiendo, os agradezco haberlo sacado a colación, y os escucho. Estoy intentando dejar espacio tanto para el gran orgullo por nuestra película, como para ser responsable de nuestras carencias. Gracias por vuestra honestidad. Prometo hacerlo mejor en mis próximos proyectos, y estoy dedicado al aprendizaje y la evolución que todos tenemos que hacer para honrar a nuestra comunidad diversa y vibrante como se merece”, concluía el comunicado. Por supuesto, la discusión no ha terminado aquí.

En defensa de Lin-Manuel

Antes de Miranda, Rita Moreno fue la gran estrella latina de Hollywood durante décadas, incursionando en varios musicales de éxito y ganando el Oscar a Mejor actriz de reparto por West Side Story a principios de los 60. Convertida en una leyenda de la interpretación, Moreno ha colaborado recientemente con Miranda para sacar adelante un documental basado en su vida (Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, dirigido por Mariem Pérez Riera y producido por el creador de Hamilton) y pronto la veremos en el remake de West Side Story que prepara Steven Spielberg.

Debido a su relación con Miranda y con el musical de corte representativo (en su momento West Side Story, con toneladas de matices, también quiso introducir la diversidad en Hollywood), Moreno no ha podido callarse ante lo que percibe como una injusticia hacia Miranda. Entrevistada en The Late Show por Stephen Colbert, la veterana estrella de origen puertorriqueño ha asegurado que estas críticas “le molestan mucho”, y defiende a Miranda con uñas y dientes.

TONIGHT: Rita Moreno comments on the controversy surrounding her friend Lin Manuel Miranda and his film "In The Heights." #LSSC pic.twitter.com/4cQcvviaLf — The Late Show (@colbertlateshow) June 16, 2021

“Parece que nunca puedes acertar. Este hombre ha traído la latinidad y la purtorriqueñidad a EE.UU. Yo no podría hacerlo. Quiero decir, me encantaría decir que lo hice, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho sin ayuda de nadie y me ha emocionado mucho, y estoy orgullosa de que haya producido mi documental”, explicaba. Acto seguido Colbert le preguntó si aún así podía entender las críticas en cierta medida, y Moreno replicó: “Simplemente estoy diciendo ‘¿no podéis esperar un poco y dejarlo estar?’”.

“Hay mucha gente puertorriqueña de Guatemala que también es morena y también es blanca. En Puerto Rico somos de todos los colores. Esto es así. Estaría bien que le dejaran en paz, solo por ahora. Realmente están atacando a la persona equivocada”, concluía. En un barrio de Nueva York llega a los cines de nuestro país este 18 de junio.

