Placer culpable para rato: Amazon pone en marcha 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra', las continuaciones de 'Culpa mía'

Ella, Noah, es una chica asqueada con la idea de tener que mudarse con su madre y su nuevo padrastro a la casa de lujo de este; él, su hermanastro al que, por supuesto, ella no soporta, es un chico que aparenta ser el hijo perfecto, pero que esconde algún que otro secreto... No creemos que sea necesario decir nada más: no por nada se convirtió Culpa mía en la película de Prime Video más vista en el mundo entero.

La adaptación de la primera novela de la trilogía Culpables de Mercedes Ron se ha convertido en un éxito absoluto entre jóvenes, convirtiéndose en la película de habla no inglesa con mayor número de espectadores en la historia de Prime Video. Para ello, solo hacía falta una cosa, algo que los fans de las novelas no tardaron en alabar tras el estreno de la película el pasado 8 de junio: ser lo más fieles posibles a los libros escritos por Ron.

Protagonizada por Gabriel Guevara y Nicole Wallace y dirigida por Domingo González, la película adaptaba la primera parte de esta trilogía en la que pudimos ver cómo los protagonistas pasaban del odio al amor entre carreras de coches, discusiones con exes, tequilas sin vasos y traumas del pasado. Una historia que consiguió situarse entre los 10 títulos más vistos en más de 190 países, entre ellos EE. UU., Reino Unido, Australia, India y Francia.

Dado que el éxito fue inmediato, solo era cuestión de tiempo que la plataforma se decidiese por adaptar la segunda novela de la trilogía, titulada Culpa tuya. Así lo ha anunciado Prime Video en sus redes sociales, en las que no solamente ha compartido el póster de la segunda parte de este romance, sino que también nos ha asegurado que la tercera parte, Culpa nuestra, también va a ser producida.

"#CulpaTuya y #CulpaNuestra son ya una realidad 🖤 La historia continúa próximamente en Prime Video". De esta manera nos hacía saber la plataforma de streaming que, no solamente podremos disfrutar de la continuación y desenlace de la historia de Nick y Noah, sino que además, según parece, no tendremos que esperar mucho para verlas.

¿Cómo continúa la historia de Nick y Noah?

Según ha comunicado Prime Video, en esta segunda entrega, la relación entre Nick y Noah parece ir viento en popa a pesar de los intentos de sus padres por separarles.

Sin embargo, nunca nada es tan simple y, a las maniobras de sus padres se sumará el trabajo de él, el inicio de las clases en la universidad de ella, nuevas relaciones, la venganza de una exnovia y la aparición de la madre de Nick, que no solo alterará el romance entre los protagonistas, sino la vida de todos los Leister.

Estas segunda y tercera parte estarán dirigidas por González, quien también repite como guionista junto a Sofía Cuenca, y estarán producidas por Poleepsie Films con Álex de la Iglesia y Carolina Bang.

