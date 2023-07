La concesión de 'Barbie' para evitar la censura en Filipinas

La “línea de nueve puntos” se ha convertido en un dolor de cabeza recurrente para Hollywood. Esta figura ha aparecido en películas como Abominable o Uncharted, llevando a su prohibición en varios países asiáticos por sus implicaciones políticas. Esta línea representa las reivindicaciones territoriales de China, que violarían la soberanía de Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia y Brunei. El malestar internacional provocó que justo hace siete años el tribunal de La Haya dictaminara que las pretensiones del gigante asiático no tienen base legal.

¿Cómo ha reaccionado Pekín desde entonces? Instalando bases militares en islas cercanas a los territorios que ansía. Se trata de un conflicto muy actual, que en última instancia hubo de conducir a la prohibición del estreno de Barbie en Filipinas. Un tráiler de la película de Greta Gerwig mostraba un mapa del mundo dibujado de forma infantil, pero distinguiéndose en él la famosa línea. Warner repuso entonces que el mapa solo representaba “el viaje imaginario de Barbie desde Barbie Land al mundo real”, y que no quería hacer ninguna declaración política.

Días después, según The Hollywood Reporter, las autoridades vietnamitas se lo han pensado mejor y han decidido seguir adelante con el estreno. La Junta de Revisión y Clasificación de Películas y Televisión (MTPCB) ha examinado el caso con atención, y “agotado todos los recursos posibles para llegar a esta decisión” tras consultar a funcionarios de Asuntos Exteriores. De modo que Barbie se estrenará en Filipinas como estaba planeado el 19 de julio (un día antes que en España, dos antes que en EE.UU.), suponiendo un alivio para Warner.

Y es que, aunque pequeños, las taquillas de países como Filipinas o Vietnam pueden añadir hasta 5 y 10 millones de dólares a la recaudación global de Hollywood. Luego de un “meticuloso escrutinio” los censores filipinos han decidido que “no hay base para prohibir la película”, aunque hay una letra pequeña: en una carta enviada directamente a Warner, la junta le ha pedido que emborrone parte de la escena que desató la polémica, para que ningún espectador la “malinterprete”.

Warner aún no ha dicho si la acatará. Los censores, por otra parte, se muestran convencidos de que la línea aparecía en un “mapa caricaturesco” que no pretendía representar ninguna realidad geopolítica, subrayando que las líneas discontinuas están presentes en todos los continentes mostrados. “Además Filipinas, Malasia e Indonesia no son visibles en el mapa”, señalaban.

