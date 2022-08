Cómo su romance con Ellen DeGeneres marcó la carrera de Anne Heche en Hollywood

“Es un día triste. Envío todo mi amor a los hijos, familia y amigos de Anne”, escribió Ellen DeGeneres en su perfil de Twitter al poco de confirmarse el fallecimiento de Anne Heche. Su reacción era una de las más esperadas, por la historia que compartía la presentadora con la actriz de Seis días y siete noches, y por cómo esta sacudió los cimientos de Hollywood a finales de los 90. También por cómo, según aseguró la propia Heche tiempo después, afectó a su propia carrera. Entre 1997 y 2000, la presentadora y Heche tuvieron una relación sentimental, marcada por la salida del armario de DeGeneres como lesbiana.

Suponía un gran avance de cara a la presencia mediática del colectivo LGTBIQ+ en Hollywood, pero no fue uno carente de consecuencias. Heche y DeGeneres fueron básicamente pioneras (hubo quien les consideró la pareja homosexual más famosa que jamás se había presentado bajo los focos de Hollywood), y esto generó malestar en ciertas instancias de la industria, afectando de forma negativa a la prometedora carrera de la actriz. Cerca de veinte años después, Heche convino en hablar abiertamente del asunto, atribuyendo al romance con DeGeneres el declive que experimentó su trayectoria pasado el 2000.

Ocurrió en el marco del concurso Dancing with the stars, cuya edición de 2020 tuvo a Heche involucrada. La actriz, en una conversación con Keo Motsepe, dio varios detalles de su relación con DeGeneres, empezando por cómo se conocieron. “Conocí a Ellen DeGeneres en 1997, en una fiesta de Vanity Fair, y esa fue la noche que mi vida cambió para siempre”. En dicha fiesta, posterior a la ceremonia de los Oscar, surgió el amor a primera vista, coincidiendo con el acceso de Heche a papeles de mayor escala. Ese año, sin ir más lejos, combinó en carteleras Donnie Brasco, La cortina de humo, Sé lo que hicisteis el último verano… y Volcano, blockbuster que coprotagonizaba Tommy Lee Jones.

“Para la premiere de Volcano dije que Ellen sería mi acompañante, y me dijeron que si llevaba a Ellen perdería mi contrato con Fox”, explicó Heche. Cuando conoció a DeGeneres, Heche salía con Steve Martin, y aún no había comprendido que era bisexual. La actriz se empeñó entonces en llevar a DeGeneres al evento, aunque la presentadora le aconsejó que no lo hiciera. “Llevé a Ellen a la premiere y me sacaron de allí incluso antes de que acabara la película. Me dijeron que no estaba autorizada a acudir a mi propia fiesta, por miedo a que me sacaran fotos con una mujer”. A partir de ahí, Fox resolvería apartarla de sus producciones.

La pareja de Heche prefería mantener en secreto su relación, consciente de cómo esto podía afectar a sus respectivas carreras, y sin embargo durante el rodaje de Seis días y siete noches (que Heche encabezaba junto a Harrison Ford), ambas lo hicieron público. Llegado el 2000 tuvieron una ruptura amistosa. “Mantuve una relación con Ellen DeGeneres durante tres años, y el estigma asociado a esta relación fue tan terrible que rescindieron mi contrato, y no trabajé en un estudio durante 10 años”, sostenía Heche dos décadas después, cuando su distanciamiento de Hollywood le llevó a hacer más series y a acercarse al cine independiente.

Tras romper, Heche salió con el cámara Coleman Laffoon y en 2006 se casó con James Tupper, coprotagonista de su serie Men in Trees. Entretanto, en 2004 DeGeneres había empezado a salir con Portia de Rossi, contrayendo matrimonio en 2008. Aun con las consecuencias que el idilio trajo a su carrera, Heche siempre se ha mostrado orgullosa de lo pionero que fue. “Fui parte de una revolución que creó un cambio social, y no habría sido posible si no me hubiera enamorado de ella”, concluía.

