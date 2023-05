¿Cómo se hizo famosa Florence Pugh?

Desde muy temprana edad, Florence Pugh se convirtió en una auténtica estrella de Hollywood. La actriz británica ha participado en un sinfín de proyectos donde su magnifica interpretación en cada uno de sus papeles ha hecho que su nombre llegase hasta todos los rincones del mundo cinematográfico.

El debut de la actriz en el cine llegó con la película The Falling, en 2014. A partir de ahí, consiguió papeles con mayor protagonismo: Lady Macbeth (2016), Malevolent (2018), Little Women (2019) o Viuda Negra (2021), con uno de los papeles más codiciados de esta franquicia. Esto provocó que la británica compartiese camerinos con las estrellas más grandes del cine, como pueden ser Emma Watson, Meryl Streep, Javier Bardem o Anthony Hopkins, entre otros.

Su vida antes del cine

Antes de codearse habitualmente con los íconos del cine, Pugh canalizó sus impulsos artísticos haciendo algo común para muchos de su generación: mostrar su talento en YouTube. La actriz siempre tuvo predilección por las cámaras y así lo reflejaba para su millón de seguidores.

Bajo el nombre de Flossie Rose, nos muestra a una Pugh diferente a la que estamos acostumbrados, con guitarra en mano y cantándole a la cámara. Shiver de Lucy Rose, Wonderwall de Oasis y Make You Feel My Love de Bob Dylan, entre otros, son algunos de los temas que ofrece un canal que lleva más de siete años sin ofrecer contenido.

La progresión hacia la fama

A los 17 años, Florence tuvo su primer acercamiento en la gran pantalla con la película The Falling (2014). Su actuación fue limitada, pero la gran interpretación que realizó le sirvió para lograr una nominación en la categoría de mejor nueva actriz en el London Film Festival de ese año.

Tras el gran papel realizado en su primer film, la artista de Gran Bretaña consiguió ser protagonista en la película Lady Macbeth (2016), que la llevó a una nominación a los British Independent Film Awards en la categoría de mejor actriz. Fue el punto de partida donde conseguiría que Hollywood se fijara en ella. A partir de ahí, actuó con Anthony Hopkins en una adaptación de King Lear.

Además, la joven actriz logró ser protagonista de Outlaw King, Malevolent o la miniserie The Little Drummer Girl. 2019, que comenzó con un proyecto documental junto a Dwayne Johnson (Fighting with My Family), fue el año propulsor en la carrera de Pugh, puesto que consiguió ser nominada a un Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto por su interpretación en Little Women.

El salto definitivo al estrellato lo dio con la película Viuda Negra. En este proyecto despegó a lo más alto del firmamento de Hollywood, recordando la carrera de Scarlett Johansson, otra actriz que vio como su carrera mejoró enormemente después de ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel.

Para este 2023, la actriz británica tiene bajo la manga tres películas que saldrán a la luz a lo largo del año: la primera, A Good Person. Seguidamente, la segunda parte de Dune y, por último, Oppenheimer. Además, Florence es una persona que mira mucho más allá y, en 2024, Thunderbolts será uno de los primeros proyectos de cara al próximo año.

