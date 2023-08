Esta desternillante comedia de Will Ferrell es una de las películas favoritas de Christopher Nolan

A cada tanto nos reencontrarnos con un dato bellísimo: Christopher Nolan es fan de Fast & Furious. Lo que contrasta con su aura de gran autor, así como con la enorme seriedad que caracteriza su cine y de la que va bien servido en la última película que ha estrenado: Oppenheimer, un biopic de tres horas sobre el padre de la bomba atómica. Nolan, como cinéfilo, es alguien bastante más divertido de lo que dan a entender sus películas, y sobre todo parece que tiene especial fijación por los coches.

Así se entiende que, además de Fast & Furious, el director de Tenet también admire Pasado de vueltas. Esta comedia fue dirigida por Adam McKay en 2006, presentando a Will Ferrell como el arrogante piloto de NASCAR Ricky Bobby. Es una de las películas más aclamadas de su autor (con unos geniales John C. Reilly y Amy Adams en papeles secundarios), y aún así es inevitable que sorprenda que Nolan le guarde tan alta estima. Hasta el punto de ponerse a recitar una de sus frases célebres: “Si no eres el primero, eres el último”. El lema de Ricky Bobby.

Nolan lo ha revelado durante una entrevista en The Rich Eisen Show, donde le han preguntado qué película se pone a ver entera si se la encuentra en la tele. En ese sentido ha colocado Pasado de vueltas a la altura que los clásicos de su admirado Stanley Kubrick. “Hay tantas… Me doy la vuelta y si hay una película antigua… quiero decir, voy a dejar cualquier cosa de Stanley Kubrick. Y algunas de las grandes comedias también. Por ejemplo Pasado de vueltas, nunca podría quitarla”. Y a continuación lo ha dicho: “Si no eres el primero, eres el último”.

“¿Lo sabe Will Ferrell?”, le ha preguntado Eisen. “¿Acabas de revelarlo?”. A lo que Nolan ha respondido “Ahora sí”. Ferrell, curiosamente, aparece como actor secundario en la película que compite con Oppenheimer en cines: Barbie. Una competencia a decir verdad muy agradable, pues la coincidencia de estrenos ha dado pie al fenómeno Barbenheimer y a que el exitazo de la película de Greta Gerwig afecte a la afluencia de público de Oppenheimer, en función a maratones esquizofrénicos.

Otras películas por las que Nolan ha mostrado afición en el pasado son, además de las películas de Fast & Furious y James Bond, títulos como Aftersun, Heat, Los odiosos ocho o El árbol de la vida.

