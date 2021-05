Clint Eastwood, de cineasta apaleado a maestro encumbrado: así se cebaban con él los críticos en sus comienzos

¿Ha sido siempre Clint Eastwood una vaca sagrada de Hollywood? Ahora que le vemos llegar a una edad bíblica, aclamado como el último de los grandes clásicos y con una impresionante colección de Oscar en la repisa, podemos pensar que sí. Pero los cowboys más viejos del lugar sabemos que la respuesta a esa pregunta es "ni por asomo".

Desde sus momentos de gloria almeriense con Sergio Leone a su nominación a la Palma de Oro en Cannes por Bird (1988), Eastwood fue una de las bestias negras de la crítica de cine, en general, y de los plumillas estadounidenses, en particular.

Durante estas dos décadas y pico, las firmas más ilustres del análisis cinematográfico le presentaron como un actor inepto, un director sin fuste y un ejemplo de todo lo que iba mal en el Hollywood más reaccionario. Su archienemiga durante esta etapa fue Pauline Kael, la implacable experta del New Yorker, con quien le unió una relación de odio mutuo digna de convertirse en película algún día.

Así pues, el historial crítico de Clint Eastwood contiene muchos palos gloriosos. Y aquí estamos nosotros para desenterrarlos: a continuación podéis leer una antología que suena a BSO de Ennio Morricone aliñada con tiros a granel.

'Por un puñado de dólares' (1964)

"[Eastwood] consigue ser implacable sin ser cruel, fascinante sin ser realista. Es un fraude morboso, entretenido y hortera". (Bosley Crowther, The New York Times)

'El bueno, el feo y el malo' (1966)

"Sus trabajos como actor han sido –hasta el momento– consistentemente horribles, pero su éxito de taquilla en Europa con las películas del Dólar ha elevado [el caché de Eastwood] de los 15.000 dólares por Por un puñado de dólares a los 250.000 dólares por esta película". (Revista Time)

'La jungla humana' (1968)

"Como algunas de las estrellas de cine más populares del pasado (Alan Ladd, por ejemplo), Eastwood no actúa en sus películas: se deja encuadrar por ellas". (Vincent Canby, The New York Times)

'La leyenda de la ciudad sin nombre' (1969)

"Eastwood vaga por el bosque cantando (o más bien gimoteando) I Talk to the Trees. Y de repente escuchamos lo que parecen los coros del Ejército Rojo retumbando en la música de fondo". (Roger Ebert, Chicago Sun-Times)

'Escalofrío en la noche' (1971)

"La culpa la tiene Clint Eastwood, el director, que ha tomado muchas decisiones facilonas sobre cómo abordar la trama, la atmósfera y las interpretaciones. Incluyendo una muy inexpresiva a cargo de Clint Eastwood, el actor". (Roger Greenspun, The New York Times)

'Harry el sucio' (1971)

"Cuando haces una película con Clint Eastwood, naturalmente quieres que las cosas sean sencillas, y el enfrentamiento básico entre el bien y el mal es lo más sencillo que hay. Eso vuelve a este trabajo de género más arquetípico que la mayoría de películas, más primitivo y ensoñador: el medievalismo fascista tiene el encanto de un cuento de hadas". (Pauline Kael, The New Yorker)

'Harry el fuerte' (1973)

"Harry el sucio era un pestiño, pero por lo menos Don Siegel la dirigió con estilo y aplomo, y él es el único hombre capaz de convencer a Eastwood para interpretar a algo que no sea un pitecántropo. Ted Post no tiene esos dones, y el guion de John Milius y Michael Cimino no arregla las cosas". (Bernard Drew, San Bernardino Sun)

'Ruta suicida' (1977)

"Un compendio descerebrado de trama rancia y personajes estereotipados, recubierto de lenguaje malsonante y aliñado con violencia". (Judith Crist, New York Post)

'Duro de pelar' (1978)

"Uno puede perdonarle su trabajo al orangután: él no pudo leer el guion. Pero ¿qué excusa tiene Eastwood? Que una estrella con su poder en Hollywood elija ensuciar la pantalla con este vertedero descerebrado de gags idiotas, romance agrio y peleas a puñetazos puede ser interpretado, bien como una muestra de desprecio hacia su público, bien como un acto de masoquismo". (David Ansen Newsweek)

'Firefox: El arma definitiva' (1982)

"Es una película de James Bond sin chicas, o una de Superman sin sentido del humor". (Vincent Canby, The New York Times)