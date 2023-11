Christopher Nolan ya ha hecho las paces con Warner y está dispuesto a volver a trabajar con el estudio

Las palabras de Christopher Nolan fueron memorables. “Algunos de los cineastas más grandes y las estrellas de cine más importantes se fueron a la cama pensando que estaban trabajando para el mejor estudio de cine y se despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio de streaming”. El director hacía referencia a la decisión de Warner Bros. de estrenar todas sus películas programadas para 2021 bajo un modelo híbrido, alternando HBO Max con las salas de cine.

Antes Nolan había luchado lo suyo por darle a Tenet un estreno a la altura que diera un poco de oxígeno a la exhibición tradicional, tan vapuleada por el coronavirus, y aunque la taquilla no acompañó del todo quedó como un gesto heroico, que evidenciaba el compromiso del cineasta con el negocio. El mismo compromiso que condujo a que abandonara enfurecido Warner, y decidiera producir su próxima película con la competencia: Universal Pictures. Llegaba a su fin una colaboración que se había prolongado durante casi 20 años, desde Insomnio y con la sucesión de éxitos como El caballero oscuro, Origen e Interstellar.

Pero, ¿qué opina hoy por hoy de Warner? Nolan acaba de ser entrevistado por Variety, y ahí ha asegurado que su enfado con el estudio es “agua pasada”. Mucho ha cambiado desde que abandonara la major en 2021. Para empezar, Oppenheimer ha sido un absoluto éxito en taquilla con la mediación de Universal, pero lo ha sido en combinación a un estreno de Warner que muchos vimos entonces como una suerte de venganza del estudio contra Nolan. Porque Barbie de Greta Gerwig apuntaba a derrotar a Oppenheimer estando programado su estreno el mismo día de julio, y en efecto hoy por hoy es el film más taquillero del año.

Pero Oppenheimer se ha beneficiado de esto, a rebufo del fenómeno Barbenheimer que Nolan, aunque inicialmente no lo aprobara, ha terminado admitiendo como positivo. Sobre esto reflexionaba en Variety. “Siempre agobia ver cómo se agita la competencia en verano. Llevo 20 años estrenando películas de verano, pero la gente había olvidado cómo era antes del coronavirus. No hace tanto, a menudo se estrenaba más de una gran película en un fin de semana. Eso puede ser estresante para los cineastas, pero es mejor para las salas”, explica el director. La monumental taquilla combinada del Barbenheimer (recibida por Francis Ford Coppola como una “victoria para el cine”) lo refrenda.

Nolan sabe qué está pasando en Hollywood

“Con ciertas películas, el momento es el adecuado de un modo que nunca podrías haber previsto. Cuando empiezas a rodar una película faltan dos o tres años para su estreno, así que intentas dar en la diana en cuanto al interés del público. Pero a veces coges una ola y la historia que cuentas es la que la gente está esperando”, continúa Nolan. “Lo que está claro que el público busca cosas que no haya visto antes. Hemos pasado por un periodo en el que a los estudios les tranquilizaba pensar que sus franquicias podían durar eternamente. Pero no se puede negar el deseo de novedad de los espectadores”. Nolan ha sabido cómo satisfacer este deseo, y no descarta volver a hacerlo con Warner.

Porque sí, está dispuesto a trabajar nuevamente con la major, habida la cuenta de cómo ha cambiado en este tiempo: tanto en sus puestos de mando como en sus prioridades. Desde que se fusionó con Discovery y David Zaslav fue nombrado CEO, el estudio ha perdido interés por el streaming con la certeza de que los ingresos más sólidos siguen siendo los de la exhibición cinematográfica tradicional, y de hecho los responsables de Warner Bros. Pictures (Michael DeLuca y Pam Abdy) quieren retener consigo a los grandes cineastas de siempre.

Lo que incluye a Nolan. “Oh, por supuesto”, responde a si volvería a trabajar con Warner. “Pam, Mike y Zaslav quieren hacer grandes cosas con ese estudio, lo cual es alentador”. Según se supo hace tiempo, Abdy y DeLuca ya habían tenido una reunión con Nolan tanteando su regreso, y además trascendió que parte de la posproducción de Oppenheimer había tenido lugar en las instalaciones de Warner. Con lo que la reconciliación es un hecho, y habrá que ver ahora en qué cristaliza.

