Christopher Nolan no piensa retirarse pronto (ni tampoco hacer más películas de superhéroes)

Este 20 de julio se estrena en España Oppenheimer, coincidiendo como todos sabemos en cartelera con Barbie e impulsando el gran duelo del verano (con permiso de las elecciones). También ha coincidido con una huelga combinada de guionistas e intérpretes de Hollywood que impele a que la promoción de ambos films que involucre a las estrellas quede desarticulada, pero al menos Christopher Nolan ya ha dado bastantes entrevistas como para recordar la ruidosa existencia de Oppenheimer.

El director, que asegura apoyar férreamente la huelga y dice que no volverá a trabajar hasta que se llegue a un acuerdo, ha tenido un encuentro con Hugo Décrypte y otro en el podcast de CinemaBlend donde ha podido discutir algunas cuestiones de interés más allá de su ambicioso biopic de J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Por ejemplo, le han planteado la postura contrapuesta de Quentin Tarantino y Martin Scorsese: uno dice que va a retirarse en su décima película (tras The Movie Critic) y otro que no quiere retirarse en absoluto pero que siente que le queda poco tiempo en la profesión.

“Entiendo ambos puntos de vista”, dice Nolan. “Es un trabajo muy duro, pero muy divertido. Por eso resulta difícil imaginarme dejándolo de forma voluntaria. Quentin siempre ha dicho que cree que algunas obras realizadas por cineastas en sus últimos años que no están a su altura sería mejor que no existieran, aunque amablemente nunca dice de qué películas habla. Y creo que es un punto de vista muy purista, el de un cinéfilo que valora la historia del cine”. Nolan no termina de conectar con esta actitud, sobre todo porque no está seguro de “poder valorar una obra en términos absolutos, sabiendo si debería haber existido o no”.

El director asegura simpatizar por los films que “no logran plenamente lo que intentan”, y que eso afecta al modo en que lleva su carrera. “Creo que quiero mantener una especie de reputación perfecta, pero tampoco quiero quitar nada de mi mesa”. Hablando con Décrypte, Nolan asegura que no quiere retirarse pronto (al margen de lo que ocurra con la huelga) y que idealmente se ve haciendo películas durante mínimo diez años más. Es entonces cuando el youtuber ha pasado a formularle ofertas.

Concretamente le ha preguntado si se plantea hacer series de televisión, dirigir algo para Star Wars o volver al cine de superhéroes tras su aclamada trilogía de El caballero oscuro. A lo primero, tras un segundo de silencio, ha dicho “Paso”. A lo segundo tampoco ha mostrado un interés excesivo, y en cuanto retomar los superhéroes ha dado un rotundo “No”. Nolan se encuentra en una fase distinta de su carrera. Una fase que, felizmente, apunta a preceder otras muchas fases.

