A Christopher Nolan no le hace gracia que 'Oppenheimer' y 'Barbie' se estrenen el mismo día

Un rasgo clave para entender el duelo de Barbie contra Oppenheimer este verano, y el hecho de que se haya convertido en todo un acontecimiento tuitero-cinéfilo, es lo divertido que es. Las nuevas películas de Greta Gerwig y Christopher Nolan tienen una energía completamente antagónica, la frivolidad de la muñeca de Mattel contra la lujosa tragedia de quien inventara la bomba atómica, y es lo que ha dejado el campo abonado de memes antes de que ambas películas vayan a verse las caras el 20 de julio en España, 21 en otros países.

La cuestión es que hay alguien al que el asunto no le hace tanta gracia, y según Insider no sería otro que el propio Nolan. El autor de El caballero oscuro se ha mostrado públicamente diplomático con respecto a la coincidencia de estrenos: “A quienes nos preocupa la experiencia en cines esperábamos un mercado copado de nuevo con películas distintas. Es lo que tienen los cines ahora, y estamos muy emocionados por ello”. Y no obstante, esta actitud encubriría cierto desagrado con Warner Bros. por haber fijado la fecha de Barbie para el mismo día que Oppenheimer.

Un motivo es que las fechas de mediados de julio han convenido en ser consideradas dentro de la industria como “el fin de semana de Nolan”, pues entonces acostumbra a lanzar sus ambiciosas películas. Con Tenet no pudo pasar por la pandemia (yendo al 26 de agosto de 2020), y suponiendo el origen de un extrañamiento con Warner desde el que cabe entender su reacción al duelo con Barbie. Y es que Nolan y la major que lleva el film con Margot Robbie tienen una larga historia en común.

Hasta Tenet, Nolan producía todas sus películas con el estudio. Tras Tenet, para lidiar con el coronavirus, Warner resolvió lanzar un modelo híbrido entre cines y HBO Max (su nuevo servicio de streaming) que Nolan consideró un ultraje. “Algunos de los mejores directores y estrellas de la industria se fueron a la cama un día pensando que trabajaban para el mejor estudio de películas y al día siguiente se levantaron viendo que trabajaban para el peor servicio de streaming”, declaró famosamente.

Como resultado, Nolan se largó de la compañía y recaló en Universal, donde consiguió que le dieran una ventana de exhibición enorme en contrapartida a la creciente influencia del streaming dentro de Warner. La idea entonces era que Oppenheimer (anunciada en 2021) pudiera arrasar tranquilamente en taquilla, pero después Warner fijó el estreno de Barbie para la misma fecha que había elegido Universal.

En todo este tiempo Universal no se ha pronunciado por la coincidencia, y la decisión de Warner parece inamovible. Lo que es curioso, porque en los últimos meses el streaming ha perdido peso en las prioridades de la empresa (coincidiendo con su fusión con Discovery) y los líderes de la división cinematográfica, Pamela Abdy y Michael DeLuca, han dejado claro su interés por reconciliarse con Nolan.

Un esfuerzo que parecía ir por buen camino, luego de enviarle un suculento cheque por los ingresos de Tenet, y de ofrecerle realizar la posproducción de Oppenheimer en sus instalaciones. Barbie, sin embargo, habría dinamitado estos intentos de calmar las aguas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.