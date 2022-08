Chris Rock no presentará los Oscar 2023: el actor rechazó la oferta de la Academia tras el bofetón de Will Smith

El hombre es el único ser capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, pero no parece que Chris Rock esté dispuesto a exponerse a un segundo bofetón. Tras lo ocurrido en la pasada edición de los Oscar, en la que Will Smith se subió al escenario para agredirle, el actor y humorista ha decidido que no volverá a presentar los Oscar. Al menos, la siguiente edición.

Así lo ha confirmado el propio actor, quien ha desvelado que la Academia le ofreció volver a ser el anfitrión de los premios más importantes del cine a pesar de lo ocurrido. Sin embargo, fue Chris Rock quien tomó la decisión de declinar la oferta según ha desvelado en Arizona en el Financial Theatre de Phoenix, donde también confirmaba que había declinado otra oferta para un anuncio de la Superbowl.

Fiel a su humor, Rock se atrevió a bromear sobre el hecho de "volver a la escena del crimen" retornando a presentar los Oscar, comparando la situación con el caso de O.J. Simpson. "Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante", refiriéndose a cuando la mujer del exjugador de fútbol americano se dejó unas gafas en un restaurante justo antes de ser asesinada por su marido.

Rock también aprovechó el momento para señalar la evidente diferencia entre él y Smith y por qué ni se le ocurriría meterse en una nueva disputa con el actor de Soy leyenda. "Es más grande que yo. El estado de Nevada no sancionaría una pelea entre Will Smith y yo", bromeaba Rock. Con la baja de Chris Rock, quien ya se había convertido en un anfitrión habitual en los Oscar, la Academia tendrá que volver a buscar presentador de cara a la próxima gala, que tendrá lugar el próximo 12 de marzo de 2023.

