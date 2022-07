"Intento pensar que no soy un trozo de mierda": Will Smith publica un vídeo disculpándose por la bofetada

En la pasada 94 edición de los Oscar CODA se alzó con el premio principal a Mejor película, pero ni por asomo fue el acontecimiento que marcó la ceremonia. Antes, Will Smith había ganado el Oscar a Mejor actor por El método Williams, y algo antes había subido al escenario para abofetear a Chris Rock por un chiste que había hecho en directo sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Cuando poco después subió de nuevo a recibir su Oscar, Smith hizo referencia a lo sucedido como pudo, y horas después continuó prodigándose en disculpas. Para entonces ya estaban llegando las consecuencias, culminadas con la decisión de la Academia de vetar la presencia de Smith en las próximas galas de aquí a diez años.

Smith ya había dimitido como académico, y la agresión a Rock provocaba que su imagen atravesara una crisis de imagen sin precedentes, conduciendo incluso a la cancelación o aplazamiento de proyectos a los que estaba vinculado. Cuatro meses después de lo ocurrido, Smith ha reaparecido a través de un vídeo de Instagram publicado en su propia cuenta. Comienza con un texto donde leemos “Solo es un minuto… en los últimos meses he estado reflexionando mucho y haciendo trabajo personal”, y a continuación Smith aparece frente a una cámara respondiendo a algunas de las preguntas que le han hecho llegar desde los Oscar. Entre ellas, por qué no se disculpó con Rock de inmediato.

“En ese momento estaba conmocionado. Está todo borroso. Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará”. Entonces pasa a apelar directamente al humorista: “Así que me disculpo contigo, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar”. En la pieza también se disculpa con la madre y el hermano de Rock, y posteriormente con todos sus compañeros nominados en los premios de la Academia. “Me rompe el corazón haber robado y empañado su momento”.

“Todavía puedo ver los ojos de Questlove, ya sabes lo que ocurrió con el premio de Questlove… y un ‘lo siento’ no parece suficiente”. Smith se refiere a lo ocurrido segundos después de la bofetada, cuando el músico Questlove subió al escenario a recoger su Oscar a Mejor documental por Summer of Soul. Según declaró entonces, apenas se había percatado de lo ocurrido porque estaba meditando en el momento de la bofetada. “He pasado los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento”, prosigue Smith.

“No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”. El actor pasa a aclarar que Pinkett Smith no animó de ningún modo a la agresión, limitándose a reaccionar con desagrado mientras Smith tomaba una decisión totalmente suya. “Jada no tuvo nada que ver. Lo siento, cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por la atención que he atraído sobre todos”.

“Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente. Así que me duele psicológica y emocionalmente saber que no he estado a la altura de la imagen e idea que la gente tiene de mí. Estoy profundamente arrepentido y trato de estarlo sin avergonzarme de mí mismo”. Smith termina el vídeo con una promesa. “Estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en este mundo. Prometo que podremos volver a ser amigos”.

