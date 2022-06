Según Tyler Perry, el bofetón también fue “extremadamente doloroso” para Will Smtih

En los agitados meses desde la última ceremonia de los Oscar ha dado tiempo a que la situación se calme un poco. Luego de ganar el premio a Mejor actor por El método Williams y agredir a Chris Rock en la misma noche y el mismo escenario, la carrera de Will Smith atraviesa una gravísima crisis de imagen, que tras manejarse con disculpas, su abandono como miembro de la Academia y el veto de esta durante diez años, le ha llevado a mantenerse alejado de los focos. Hoy día varios proyectos de Smith se encuentran cancelados o suspendidos, pero sigue habiendo interés por volver a lo que ocurrió durante aquella gala. Tyler Perry, durante su asistencia al Festival de Tribeca, acaba de reavivarlo.

Perry, humorista y actor a quien hemos visto en títulos como Perdida o El vicio del poder, fue junto a Denzel Washington quien primero habló con Smith, minutos después de abofetear a Rock tras un chiste que había hecho sobre el físico de su mujer, Jada Pinkett Smith. Hoy Perry aclara que en aquel momento no estaba intentando consolar a la estrella por lo que acababa de hacer, sino que su intención era tranquilizarle. “Hay una diferencia entre consolar y apaciguar, para empezar. Y me fui antes para ir con Chris y asegurarme de que estaba bien. Ser amigos de ambos ha sido muy difícil”, reconoce. Perry, así, asegura que lo que hizo Smith, objetivamente, “está mal”. “Y me aseguré de decírselo a Will”.

Pero Perry nos anima a ponernos en su lugar. “Por muy doloroso que fuera para quienes estábamos en la sala, fue muy doloroso para Chris, que lo manejó como un campeón. Pero quiero que entendáis que también ha sido extremadamente doloroso para Will. Lo que no le excusa. Se equivocó completamente. Pero algo lo desencadenó, él no es así”. El humorista recuerda que entonces encontró a Smith prácticamente en shock. “Él no podía creer lo que había pasado, no podía creer que lo hubiera hecho. Le miraba diciendo ‘¿qué haces?, esta es tu noche’. Llegar a este momento, ganar un Oscar, a un punto cumbre de su carrera que él deseaba tan desesperadamente, y que ocurra algo así…”.

Perry sigue en contacto con Smith, y puede decirnos que “está reflexionando mucho para entender lo que pasó”. “He de decir que acabo de leer su libro, y hay un momento en el que habla de no poder proteger a su madre cuando era niño. Conozco ese sentimiento. Conozco la sensación de ser un hombre y pensar en quién eras de niño”. Perry se refiere a la autobiografía que Smith publicó en noviembre del año pasado, por título Will. “Y si ese trauma no se afronta de inmediato, a medida que uno se hace mayor aparecerá en el momento más inapropiado. Conozco a Will. Le conozco bien”.

Desde la gala de los Oscar (donde, aunque nadie lo recuerde, CODA se hizo con el reconocimiento a Mejor película), Rock ha hablado abiertamente de lo que ocurrió durante sus espectáculos. Pinkett Smith, por su parte, tiene la esperanza de “que estos dos hombres inteligentes tengan la oportunidad de sanar, de hablar de esto y reconciliarse”.

