Chloé Zhao revela el final alternativo de 'Eternals'

Pese a que el cine indie de Chloé Zhao conquistaba a los académicos de Hollywood con la oscarizada Nomadland, su aterrizaje con Eternals en el Universo Cinematográfico de Marvel no era tan bien acogido por los fans de los Vengadores. Un filme que erradica el sentimentalismo y la diversión a la que nos tiene acostumbrados la Casa de las Ideas, y que podría haber sido aún más sombrío a juzgar por las palabras sobre el final alternativo sobre el que ha hablado la cineasta.

"Teníamos otro final que era más sombrío. No lo odié porque estoy acostumbrada a películas más melancólicas, pero no funcionó en las pruebas entre los espectadores", señala la cineasta china sobre este desenlace alternativo. "Terminaba con todos de regreso en la nave y con sus memorias eliminadas, y simplemente viajando a otro planeta, como en The Twilight Zone".

Este final acudía al reseteo que los Eternos sufren cada vez que cumplen uno de sus cometidos en el nacimiento de un Celestial, y que afectaba especialmente al comportamiento del personaje de Thena (Angelina Jolie), después de que recuperar recuerdos de su pasado.

"¡Nunca he hecho una película donde el final sea el que había escrito!", confiesa la ganadora del Oscar. "Este lo encuentras en la edición. El montaje es un tercio del proceso de realización de una película, y cuando se lo muestras a la gente es cuando encuentras el final. No creo que haya hecho una sola película donde la introducción y el final sean los mismos que en el guion".

Su introducción en el MCU

Eternals presentaba a unos personajes antipáticos y omnipotentes, que decidían dejar de lado a la humanidad y los superhéroes en su lucha contra Thanos. Este hecho despertaba el recelo de los espectadores, quienes se enfrentaban a un tono mucho más oscuro. Un filme donde las tramas también aumentaban su complejidad y dejaban en el aire la inclusión de los Eternos en el multiverso.

Pese a que el filme se ha convertido en uno de los peores valorados por el fandom marvelita, su historia podría acabar teniendo una enorme relevancia en el futuro del MCU. Por lo pronto, Eternals se encargaba de introducir también al personaje de Blade, que tendrá una nueva adaptación con Mahershala Ali como protagonista.

