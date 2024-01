'Chicas malas' reina en la taquilla de EE UU, pero hubo espectadores que salieron del cine al ver que era un musical

Poner la etiqueta de "musical" a una película no es comercial, o así lo han determinado los ejecutivos y publicistas de Hollywood después de fracasos tan sonados en taquilla, entre otros, como la versión de West Side Story de Spielberg en las navidades de 2022 o la desastrosa adaptación de Cats que dirigió Tom Hooper y estrenada en las navidades de 2019. Por ello, en la nueva versión de Chicas malas, concretamente, la adaptación del musical que se hizo a partir de la conocida comedia de hace 20 años, la distribuidora Paramount parece haber puesto especial hincapié en la promoción, sea en los tráileres o carteles, para ocultar o al menos hacer lo menos visible posible que se trataba precisamente de esto, un musical.

La cuestión es que en su estreno en los cines norteamericanos el pasado fin de semana se ha hecho sin problemas con el número uno de la taquilla gracias a sus 28 millones de dólares recaudados, Una cifra que se elevaría hasta los 33,2 millones contabilizando lo ingresado este lunes 15 de enero, festividad del Día de Martin Luther King.

Un número uno incontestable teniendo en cuenta que su principal rival era el estreno de la película de acción The Beekeeper: El protector protagonizada por Jason Statham y Josh Hutcherson y que tuvo que conformarse con debutar segunda con 16,8 millones el fin de semana, y se calcula que con 19,1 millones al finalizar este lunes.

Sin duda la comedia de 2004 que protagonizaron Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert o Tina Fey sigue manteniendo atractivo y tirón, incluso entre las nuevas generaciones, pero un artículo de Variety desvela otro dato curioso, y es que una parte (y no especialmente reducida) de los espectadores llegaron a abandonar las proyecciones al no saber que en realidad se trataba de un musical.

En la citada publicación se recoge que un 76 por ciento del público sería femenino y que, curiosamente, un 60 por ciento eran espectadoras jóvenes de menos de 25 años. Y ahora viene lo más chocante, la encuesta también indica que un 75 por ciento de los espectadores sabía que se trataba de un musical, pero de entre los que lo desconocían, muchos acabaron abandonando rápidamente las proyecciones al enterarse de que pertenecía a este género.

Y la cifra no es pequeña, pues un 16 por ciento habría dejado la sala al ver que era un musical y, además, la mayoría al menos lo habría hecho nada más empezar, con la primera canción. "No creo que fuera ninguna sorpresa. El público sabía lo que era cuando entraba", ha respondido Chris Aronson, jefe de distribución de Paramount, y pese a que los mismos tráileres se esforzaban en no mostrar demasiadas escenas de baile y canciones.

Dirigida por Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., basándose en un guion adaptado escrito por la misma Tina Fey, una de las protagonistas del filme original y guionista de la adaptación musical de Broadway, está protagonizada por Angourie Rice, Reneé Rapp, Bebe Wood, Avantika Vandanapu, Auli'i Cravalho y Jaquel Spivey, y no es menos cierto que está cosechando buenas críticas, por ejemplo, con un 71 por ciento de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

'Wonka' un musical de éxito global y 'El color púrpura' funciona bien, de momento, en EE UU

Pese a ello, su estreno en España no se ha saldado con una buena acogida siquiera comercial, siendo la séptima más taquillera de un fin de semana dominado, esta vez sí, por los 600 mil euros recaudados por The Beekeeper: El protector.

A nivel global, también la película con Jason Statham ha sido la más taquillera con unos todavía estimados 39,5 millones de dólares (19,1 en Estados Unidos y 20,5 en el resto de países estrenados). Y, visto lo visto, la poca o nula confianza actual del gancho de los musicales, Wonka con Timothée Chalamet se ha convertido en una gloriosa excepción, logrando también hacerse con el título honorífico de la película de las pasadas navidades, y ya acumula 507,7 millones de dólares en los cines de los países donde se ha estrenado.

En cuanto a Chicas malas, el musical, tampoco le va a ir mal en taquilla, aunque su recaudación a nivel global no vaya a tener el mismo impacto que en Estados Unidos, y es que su presupuesto, más gastos de promoción, ha sido tan solo de 36 millones de dólares. Una minucia comparada con la media de una producción hollywoodiense. Mientras que otro musical reciente, El color púrpura, tampoco le va mal en la taquilla estadounidense con 58,5 millones ingresados hasta el momento. Otra historia será lo (probablemente, poco más) que vaya a sumar a nivel global. En nuestros cines se estrena el 9 de febrero.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.