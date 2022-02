Charlie Cox desvela cuándo supo que volvería a ser Daredevil para 'Spider-Man: No Way Home'

Más allá de ser un éxito de taquilla en tiempos de pandemia, Spider-Man: No Way Home pasará a la historia sobre todo por reunir a los Peter Parker de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, así como a sus respectivos villanos icónicos, para desatar todos juntos el multiverso marvelita en gran pantalla.

Y, como si con tanto viejo conocido no fuera suficiente, Marvel y Sony nos daban otra sorpresa: la breve aparición del abogado ciego más sigiloso y astuto de Manhattan. Nos referimos a Matt Murdock (Charlie Cox), que ya había demostrado en la siempre reivindicable Daredevil que el personaje tenía mucho más potencial del que Ben Affleck nos había hecho creer.

Pese a que su paso por el filme tan solo duró unos pocos minutos, fueron suficientes para que los fans se emocionaran al reencontrarse en pantalla con el héroe al que siguieron durante tres temporadas en Netflix, y cuya entrada en el MCU ya se había rumoreado pero no se había confirmado.

En una entrevista para HeyUGuys, Charlie Cox ha desvelado ahora cuándo recibió la llamada de Kevin Feige para sumarse al filme: "Recibí la llamada hacia la mitad del confinamiento, en verano de 2020, y rodamos Spider-Man en marzo de 2021... Así que tuve que mantener el secreto durante casi un año. Sí, ha sido intenso".

"Es un alivio poder hablar de ello", ha asegurado: "Ya sabes, recibir aquella llamada fue un momento que me cambió la vida, de verdad. Mi implicación con el personaje y el MCU estaba muerta y enterrada, no había oído nada de ellos en los últimos dos años, así que seguí adelante. Fue totalmente inesperado y de la nada".

Además, meses antes de que Feige le llamara para confirmar su participación en No Way Home, el jefazo de Marvel Studios se había encontrado con Cox en una obra de teatro en la que este actuaba junto a Tom Hiddleston, pero no le mencionó nada sobre su posible regreso como Daredevil.

"Hice una obra en 2019 con Tom Hiddleston y Kevin Feige vino a verla. Fui y le di la mano, le saludé y él me dijo lo mucho que le había gustado la obra", ha rememorado el actor. "Nunca mencionó a Daredevil ni nada de eso. Así que resulta que también es muy bueno mintiendo", ha bromeado.

Es cierto que nos habría gustado volver a ver a Daredevil en acción y con más minutos en pantalla en No Way Home, pero, por suerte, el personaje ha venido para quedarse y es muy probable que pronto nos reencontremos con él en un posible proyecto para Disney+, así como en las series She-Hulk y Echo.

