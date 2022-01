Vincent D’Onofrio no ha firmado nada para volver como Kingpin en Marvel

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS OJO DE HALCÓN Y SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

El plan era concluir el primer año de la Fase 4 por todo lo alto, pero no lo supimos hasta que Spider-Man: No Way Home llegó a los cines paralelamente a la andadura de Ojo de Halcón en Disney+. Fue entonces cuando descubrimos que, multiversos aparte, el recuerdo que había dejado Daredevil a sus tres temporadas en Netflix era lo bastante potente como para que el MCU quisiera sacar rédito de él: por eso en la última entrega de la trilogía de Tom Holland como Spider-Man hizo un cameo Charlie Cox como Matt Murdock, y por eso el villano a la sombra de la última serie de Marvel destinada a Disney+ resultó ser Kingpin. Más conocido como Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio.

Este actor nunca ha ocultado la decepción que supuso la cancelación de Daredevil en 2018 (paralelamente a la de otras series de Marvel a cargo de Netflix que corrieron la misma suerte), y hace unas semanas no dudó en echarle la culpa a Disney, y su voluntad de que las series superheroicas con incidencia directa en la trama de las películas se desarrollaran en su plataforma de streaming. La reaparición de D’Onofrio en Ojo de Halcón ha causado la impresión de que Kingpin tendrá un papel destacado en el futuro del MCU, pero una reciente entrevista en el show de Sarah O’Connell ha calmado un poco las aguas.

Y es que D’Onofrio no ha firmado nada más fuera de Ojo de Halcón. No hay serie o película próxima de Marvel Studios que, por ahora, contemple el regreso de Kingpin. “No”, contesta tajante a la pregunta de si tiene previsto otro proyecto con el MCU. Pero acto seguido le quita importancia. “Ya pasé por esto con Daredevil. Ellos tienen claro que quiero seguir con el papel. Y ya sabes, solo espero que continúe. Estoy empezando a divertirme con ello”. El amor que siente por Daredevil vuelve a hablar por él: “Sigo pensando que aún hay mucho que hacer con este personaje, así que solo espero que me llamen. Eso estaría muy bien, y me gustaría continuar”.

Curiosamente, aunque ni Kingpin ni su rival justiciero hayan confirmado otra aparición en Marvel (más allá de ciertos rumores que señalan a una nueva serie protagonizada por Charlie Cox), Marvel sí ha dado luz verde a una serie relacionada directamente con Ojo de Halcón. Se trata de Echo, centrada en esa misma Maya López que resulta ser la hija adoptiva de Kingpin, y que Alaqua Cox interpretó en Ojo de Halcón con vistas a repetir en esta próxima serie. No hay noticias de que D’Onofrio vaya a regresar con ella, pero Echo iniciará su rodaje este mes de abril en Atlanta. ¿Hará Kingpin un cameo especial?

