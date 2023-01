'Capitán Planeta': Leonardo DiCaprio sigue interesado en su película de superhéroes

¿Una película de superhéroes con Leonardo DiCaprio implicado? Pues sí, y basada en una serie animada, además: desde 2016, el actor lleva queriendo llevar al cine Capitán Planeta y los Planetarios, la serie de animación de temática ecologista que se emitió en EE UU entre 1990 y 1996. Un proyecto que, como el Guadiana, siempre acaba resurgiendo.

Ahora, el actor Glenn Powell (Top Gun: Maverick), posible coguionista del proyecto, ha afirmado que DiCaprio no ceja en su empeño. En una entrevista con Entertainment Tonight (vía IndieWire), Powell declaró que 'Leo' está "súper apasionado" con el proyecto. "Yo también estoy súper apasionado. Creo que podría estar genial", añadió Powell. "Quiero que salga adelante. Me encantaría interpretar a ese superhéroe".

Glenn Powell también indicó que el destino de Capitán Planeta está en manos de Warner Bros. Discovery. "Todas las películas de superhéroes acaban allí", añadió, antes de predecir que "las conversaciones [para poner en marcha la película] empezarán pronto.

Ideada por el magnate audiovisual Ted Turner (el señor marido de Jane Fonda), Capitán Planeta seguía a cinco adolescentes que luchaban por salvar al mundo del desastre medioambiental en compañía del personaje del título. Dado que a DiCaprio se ha significado siempre en las cosas de la ecología, resulta del todo natural que este proyecto le llame la atención.

Si todo sale bien, Powell protagonizará la película, y también la escribirá en compañía de Jono Matt. En cuanto a 'Leo', tendrá el puesto de productor junto a Jennifer Davisson Killoran (Richard Jewell), aunque no sabemos si se reservará un papel (¿tal vez el de supervillano?).

Eso sí: mejor esperamos a que al actor se le despeje un poco la agenda, porque tiene varios proyectos en cartera entre los cuales brilla con luz propia Killers of the Flower Moon, su nuevo thriller dirigido por Martin Scorsese. Procuremos no pensar mucho en las conversaciones que DiCaprio y 'Marty' pueden haber tenido sobre todo esto...

