Leonardo DiCaprio puso en peligro el papel que lo catapultó a la fama en su película más taquillera

Toda estrella de Hollywood tiene ese papel que le ha cambiado la vida, ese personaje o proyecto que lo ha catapultado a lo más alto en la industria del entretenimiento. Pese a haber trabajado desde su más tierna infancia, Leonardo DiCaprio también tuvo un rol indiscutible que revolucionó su carrera y ese fue el de Jack Dawson en Titanic.

25 años después del estreno de la película, su director James Cameron ha desvelado cómo fue su primer encuentro con DiCaprio en 1995, cuando estaba buscando al actor idóneo para dar vida a Jack. El director, que había pensado en Gwyneth Paltrow para Rose DeWitt Bukater hasta que conoció a Kate Winslet, tenía a DiCaprio como favorito para dar vida al protagonista masculino.

'Leo' ya era un ídolo adolescente tras haber protagonizado títulos aclamados como Vida de este chico, ¿A quién ama Gilbert Grape?, Diario de un rebelde o Romeo y Julieta de William Shakespeare. Debido a la fama de la que ya gozaba por aquel entonces, el californiano tenía una actitud que a punto estuvo de costarle el papel de Jack que lo catapultaría en todo el mundo.

"Hubo una reunión con Leo, y después hubo una prueba de pantalla con Leo", ha recordado Cameron en una entrevista para GQ (vía EW): "La reunión fue curiosa porque estaba sentado en mi sala de conferencias, esperando para encontrarme con un actor. Miré a mi alrededor y todas las mujeres de la oficina estaban en la reunión por alguna razón. Había una productora ejecutiva, sí, vale, ¿pero nuestras contables? Todas querían conocer a Leo. Era una locura".

Pese a que Cameron quería a DiCaprio para el rol, necesitaba asegurarse de que el actor tuviera química con Winslet. DiCaprio, sin embargo, pensaba que en ese encuentro conocería a su compañera de reparto y no se imaginaba que el director le pediría que hiciera una audición.

Tal y como recuerda Cameron, el actor le dijo: "Yo no leo", a lo que el cineasta respondió estrechándole la mano y despidiéndole: "Bueno, gracias por venir". Justo en ese momento, el californiano contesto: "Espera, espera, espere. Si no leo, no consigo el papel. ¿Es así?".

Cameron le explicó a la estrella lo mucho que ese proyecto significaba para él, afirmando que Titanic era "una película enorme que me va a quitar dos años de mi vida": "Tú estarás haciendo cinco cosas más mientras yo estoy con la postproducción. Así que no la voy a joder tomando la decisión equivocada en el casting. Vas a leer, o no tendrás el papel".

Finalmente, el actor accedió a realizar una prueba de cámara que confirmó al cineasta que había encontrado a Jack: "Cada ápice de su ser era totalmente negativo hasta que dije 'Acción' y se convirtió en Jack. Kate se iluminó y él interpretó la escena. Las nubes negras se abrieron, y los rayos del sol bajaron e iluminaron a Jack. Pensé: 'Vale, él es nuestro hombre".

Pese a que DiCaprio ha seguido sumando papeles formidables en su carrera, sobre todo gracias a su colaboración con Martin Scorsese, Jack Dawson sigue siendo uno de sus personajes más recordados y aquel que lo lanzó a la fama mundial. Menos mal que, pese a su reticencia inicial, hizo aquel casting.

