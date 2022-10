Calentando motores: primer vistazo a Adam Driver en el 'Ferrari' de Michael Mann

Desde 2015 Michael Mann no ha dirigido ninguna película. Han sido siete años, con lo cual (y al margen del piloto de Tokyo Vice) son como siete años más de los aceptables para no tener película del director de Collateral, de forma que sus seguidores están muy emocionados por la cercanía de Ferrari. Es el siguiente largometraje de Mann luego de la tibia recepción de Blackhat: Amenaza en la red, y está compartimentando su rodaje en Italia con la publicación de la novela-secuela de Heat así como la entusiasta promesa de que la llevará al cine en cuanto pueda. Mann está pues, en plena forma, y con Ferrari afronta un proyecto que llevaba largo tiempo acariciando, en función a su magnético protagonista.

Enzo Ferrari parece un personaje a la medida de Mann. La película que lleva su apellido se centra en una anécdota muy conocida de la vida de este piloto de carreras y empresario: cuando en 1957 sus problemas económicos (derivados de la costosa separación con su mujer Laura y la quiebra de su escudería) le llevaron a competir en la Mille Miglia: una carrera que terminaría en homicidio. Para interpretar a Ferrari, Mann ha recurrido a uno de los actores más prestigiosos de la actualidad, como es Adam Driver. Cuando aún está reciente la presencia de Driver en La casa Gucci de Ridley Scott, las circunstancias vuelven a forzarle a imitar el acento italiano, paralelamente a contar con una llamativa caracterización.

Otra imagen de 'Ferrari'

Y es que Ferrari, aún sin fecha de estreno, ha publicado sus primeras imágenes. Una de ellas muestra a Driver solo, con el pelo canoso y gruesas gafas oscuras, metido totalmente en el papel del mítico piloto. La otra le muestra caminando bajo la lluvia frente a uno de sus vehículos. Ferrari se basa en el libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine de Brock W. Yates, y en su elenco además de a Driver encontramos a Penélope Cruz como Laura Ferrari, a Shailene Woodley, Patrick Dempsey y Sarah Gadon. El guion lo firma el propio Mann en compañía de Troy Kennedy Martin, que ya lidió con altas velocidades en The Italian Job.

