'Buffy Cazavampiros', Franz Kafka, 'La semilla del diablo', Charles Burns... esto es lo que ve y lee Paco Plaza

Paco Plaza regresa los cines con un nuevo relato de terror, esta vez acompañado por Carlos Vermut en el guion. Hablamos con el realizador de Verónica sobre sus gustos más secretos, desde las películas que más le han impresionado a los libros que ha leído o la música que escucha el director de La abuela.

CINE

“Soy muy previsible y el cine de terror ha sido y es mi favorito. De pequeño, en Mis terrores favoritos, descubrí los clásicos de la Hammer, de la Universal y también las españolas Pánico en el Transiberiano y No profanar el sueño de los muertos, que me traumatizó. Me gustan mucho las películas de terror de directores que no son exclusivamente de género, como La semilla del diablo, La hora del lobo o El resplandor. De adulto he tenido flechazos con Park Chan-wook, Julia Ducornau o Carlos Vermut. Pero el director más importante de mi vida, mi crush, es Álex de la Iglesia“.

'la semilla del diablo', una de las películas de cabecera del director de 'La abuela' Cinemanía

SERIES

“Quizá la mejor serie de todos los tiempos es Twin Peaks: la ruptura de los límites entre el entretenimiento popular y la mirada autoral. El disfrute es subjetivo: las que más me han hecho disfrutar son Buffy, cazavampiros, Lost y Larry David. Estoy intentando dejar de ver series, porque consumen muchas horas, pero acabaré cayendo con Succession”.

TEATRO

“En cuarto de EGB, en los Salesianos, representamos un sainete que se llamaba Tachín y yo era el protagonista. Descubrí una vocación y mi total falta de aptitud a la vez. Mi compañía favorita es La Veronal, cada montaje suyo es una experiencia imborrable”.

ARTE

“Los artistas españoles Julio Sarramián y Rubén Rodrigo son mis favoritos. Por cercanía, el Thyssen es el museo que más visito. Y siempre que paso por Bilbao, voy al Guggenheim por Richard Serra”.

LIBROS

“La metamorfosis de Kafka fue como descorrer la cortina y encontrar un mundo nuevo, como viajar a Twin Peaks. Leo mucha literatura de terror”.

'Twin Peaks', una de las series de referencia de Paco Plaza Cinemanía

MÚSICA

“El mejor concierto de mi vida ha sido el de Iggy Pop con mi ahijado Hans: tenía 8 años e Iggy era su cantante favorito. Cuando salió a escena, el niño lloraba de emoción, y yo casi también al ver su reacción. Hacia el final, el nene se quitó la camiseta bailando Lust for Life, nada supera eso”.

CÓMIC

“Mis básicos son Charles Burns, Ibáñez, Junji Ito y Suehiro Maruo. Y el último que me entusiasma: Magius”.

VIAJES

“Los que hacíamos de Valencia a Coruña, mis padres y mis hermanos, en coche parando a merendar unos bocadillos son el mejor recuerdo. México es mi país favorito”.

