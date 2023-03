Brooke Shields da más detalles sobre la agresión sexual que sufrió al inicio de su carrera

Como muchas de las víctimas de agresión sexual, de ahora también pero, sobre todo, de entonces, tras sufrir una violación durante su juventud por parte de un alto ejecutivo de Hollywood, la actriz Brooke Shields decidió no contárselo nunca a nadie. Ahora, en el documental que estrenará en Hulu el próximo 3 de abril, la protagonista de El lago azul ha dado detalles sobre lo que pasó hace ya 30 años.

"Nadie va a creerme", pensaba en aquella época. "La gente no se creía estas historias por aquel entonces". Una afirmación proveniente de una mujer que conoció muy temprano el mundo de los adultos, una joven hipersexualizada desde muy pronta edad, protagonista de los desnudos de El lago azul y La pequeña, película sobre una niña que vive en un burdel y cuyo título en inglés, Pretty Baby, da nombre ahora a su documental divido en dos partes, Pretty Baby: Brooke Shields.

"Haciendo el documental, lo ves todo junto y... es un milagro que sobreviviese", ha afirmado la actriz para People. "Me ha costado mucho tiempo procesarlo", explica sobre la violación que sufrió. "Estoy más enfadada ahora de lo que podía estarlo entonces. Si tienes miedo, estás en tu derecho. Son situaciones aterradoras. No tienen que ser violentas para ser aterradoras".

Con la esperanza de poder ayudar a otra gente que haya pasado por situaciones similares, la actriz ha decidido compartir aquel episodio traumático que sufrió cuando era una joven recién graduada de la Universidad de Princeton, sin proyectos a la vista y "en el punto más bajo de su carrera".

"Pensaba que iba a aparecer en una película, que estaba encontrando trabajo", afirma en el documental sobre su cena con un alto ejecutivo de Hollywood que, tras la comida, la invitó a subir a su habitación para pedir un taxi desde allí. "No luché", recuerda. "Simplemente, me quedé paralizada". Para una chica portada de revista, aquello era más fácil que resistirse.

"Fue demasiado fácil disociarse porque aquello no era nada nuevo", explica sobre aquella experiencia. "Luchar no era una opción, así que simplemente te alejas de tu cuerpo. No estás allí. Aquello no pasó [...] Siempre tuve una sensación de disociación con mi cuerpo, con mi sexualidad. [...] Era más fácil apagarse. Se me daba muy bien", ha recordado.

Fotograma de 'Pretty Baby: Brooke Shields' Cinemanía

Más tarde, se culpó a sí misma por lo sucedido. "No paraba de repetirme: 'No debería haber hecho eso. ¿Por qué subí con él? No debería haber bebido'". Solo se lo contó a un amigo, quien afirma que "Brooke vivió tanto tiempo según el juicio de otros, de millones, que fue descorazonador verla juzgarse a sí misma. [...] También ha sido inspirador verla integrar la verdad como lo ha hecho".

Ahora, comparte su experiencia "con la esperanza de ayudar a otra gente a no sentirse tan sola". "Cada uno procesa su propio trauma a su tiempo. Quiero ser una voz para que las mujeres puedan contar su verdad". Este documental es solo un paso más en esa lucha que comenzó en 2021, cuando fundó la comunidad Beginning Is Now con el objetivo de "encender una chispa en las mujeres mayores de 40 años y que disfruten de su próximo y hermoso capítulo".

