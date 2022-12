Brooke Shields habla de sus desnudos en 'El lago azul' siendo menor de edad: "Nunca volverán a hacer una película así"

De entre todo el cine ochentero, pocas películas pueden resultar más cuestionables que El lago azul. Y no solo porque el filme, dirigido por Randall Kleiser (Grease) sea de un hortera que asusta, sino por la edad de sus protagonistas: cuando intervinieron en esta historia de naufragios, generosa en desnudos y escenas de sexo, Brooke Shields tenía 14 años, y Christopher Atkins, 18.

"Nunca volverán a hacer una película así: no lo permitirían", ha reconocido Shields en el último episodio de su podcast Now What? (vía Decider). "Hubo animales que sufrieron durante el rodaje. Ensartamos peces e hicimos toda clase de locuras. Salen niños corriendo desnudos por una playa", prosiguió la actriz.

"Yo estaba abochornado que no veas", señaló a su vez Christopher Atkins. "Había escenas en las que estaba contigo [Shields] en pelota picada, deslizándonos por un tobogán y cosas así. Era un poco incómodo, pero también divertido para mí porque en aquella época sencillamente iba a hacerlo".

Por entonces, pese a su corta edad, Shields ya había protagonizado una polémica campaña para Calvin Klein y una película no menos controvertida, La pequeña (Louis Malle, 1978). Tal vez debido a esa experiencia, pudo fijar algunos límites, como no enseñar los pechos: "Me pegaban el pelo al cuerpo para cubrirme las tetas", señala ahora. "Pero no sé qué estaban intentando tapar".

"¿Recuerdas los adhesivos?", continúa, dirigiéndose a Christopher Atkins. "Me pegaban estas cositas color carne a los pezones porque los pezones eran mi límite, algo normal para esta película".

Brooke Shields también recuerda la presión para que Atkins y ella se convirtieran en pareja en la vida real, cosa que nunca llegó a ocurrir. "Estaban desesperados por que nos enamorásemos el uno del otro", cuenta. "Y recuerdo pensar: 'Bueno, vamos a conocernos primero antes que intentar enamorarnos forzando la situación".

"No me sentaba bien que intentaran obligarme a sentir algo", prosigue Shields. "Quería que me dejaran en paz". Si bien su relación con la actriz fue puramente profesional, Atkins recuerda con cariño la química entre ambos. "Hubo un montón de momentos geniales. Creo que en aquella película había mucha inocencia, lo cual hizo que funcionara aún mejor".

