Bong Joon-ho incluye ‘Los Mitchell contra las máquinas’ en su lista de lo mejor de 2021

El fenómeno Parásitos aún se mantiene fresco en la memoria del público, pero su principal artífice Bong Joon-ho quiere pasar página. Más allá de las vueltas que está dando el proyecto de una serie basada en la ganadora del Oscar a Mejor película, recientemente supimos que el cineasta coreano preparaba Mickey7, adaptación de una novela de ciencia ficción basada en la clonación con Robert Pattinson como principal candidato para interpretar al protagonista. El film se encuentra en una fase de desarrollo muy prematura, de modo que su director ha tenido bastante tiempo libre estos meses.

Bong ha podido presidir el Jurado del último Festival de Venecia, al tiempo que cerrando el año le ofrecía a la revista coreana FILO (vía World of Reel) su correspondiente lista de mejores películas de 2021. Eso sí, el firmante de Snowpiercer no ha querido ceñirse al año para plantear su selección, de ahí que más bien sea una recopilación de las películas que más le han gustado estos meses. Incluye tanto Sorry We Missed You de Ken Loach (estrenada en 2019) como Happy Hour de Ryusuke Hamaguchi, de 2015. Hamaguchi está ahora mismo de actualidad, al haber estrenado en España un film tan aclamado como Drive my Car: una de las principales apuestas para los Oscar de este año.

No obstante, lo que más gratamente ha sorprendido de la lista de Bong es la inclusión de Los Mitchell contra las máquinas, producción animada de Sony a cargo de Michael Rianda y Jeff Rowe que estrenó Netflix y obtuvo una reacción muy entusiasta en todo el mundo. Y no es la única producción de la plataforma que Bong lista entre sus favoritas, ya que por ahí anda también No mires arriba, sátira política de Adam McKay (una de las personalidades vinculadas a la serie de Parásitos) con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que se ha convertido en la segunda película más vista de la historia de la plataforma.

Is this real life?? 🤯!! pic.twitter.com/mhpRshreal — The Mitchells vs. The Machines (@MitchellsMovie) February 3, 2022

En la lista encontramos otro film animado como Flee, documental que dirige Jonas Poher Rasmussen sobre la historia real de un refugiado afgano. Está el documental coreano Sewing Sisters y finalmente el vínculo de Bong con la Mostra de Venecia se ha evidenciado en dos últimas elecciones: Sundown del mexicano Michel Franco (quien recibiera una gran atención con Nuevo orden y estrenó su nueva película en la Sección Oficial que Bong tenía que valorar) y El acontecimiento de Audrey Diwan, ganadora del León de Oro en este certamen.

Dentro de FILO la lista de Bong comparte páginas con las del citado Hamaguchi, que ha sido aún más caótico a la hora de acotar sus listas. De forma que en ella hay films recientes como Benedetta de Paul Verhoeven, Memoria de Apichatpong Weerasethakul o Un polvo desafortunado o porno loco de Radu Jude, pero también propuestas de autor algo anteriores como Ondina. Un amor para siempre de Christian Petzold o nada menos que tres películas de Kelly Reichardt: Old Joy, Meek’s Cutoff y la última, First Cow.

