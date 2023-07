Bob Dylan ayudó a James Mangold y Timothée Chalamet a documentar su biopic

Indiana Jones y el dial del destino llegó a cines hace bien poco, pero la agenda de su director James Mangold ya está plagada de nuevos proyectos. Por un lado está La cosa del pantano, por otro su historia sobre el origen de la Fuerza dentro de Star Wars, así como también el film que prepara ya mismo. El título original de A Complete Unknown era Going Electric, en referencia a uno de los momentos clave de la carrera musical de Bob Dylan: cuando, a mediados de los 60, se decidió pasar del folk al rock electrificado y causó gran revuelo entre sus fans.

A Complete Unknown es un biopic de Dylan, pero no uno al uso. Mangold quiere aprovechar las múltiples facetas del músico para, estilo lo que hizo Todd Haynes en I’m Not There, probar con un enfoque más novedoso. Entrevistado en el podcast Happy Sad Confused, Mangold aclaró que “no se trata realmente de un biopic de Bob Dylan”, pues se centra en una fase muy específica de su carrera. Una fase con el suficiente interés como para que el mismo Dylan trabajara con él en la redacción del guion.

Así es: el autor de Like a Rolling Stone ha contribuido a documentar la película sobre su vida, que estará protagonizada por Timothée Chalamet interpretando él mismo sus canciones. “La razón por la que Bob nos ha apoyado tanto al hacerla es que cree como yo que las mejores películas sobre la vida real nunca van de la cuna a la tumba, sino que tratan de un momento muy concreto”, explica Mangold.

Quien llevara al cine la vida de Johnny Cash con En la cuerda floja apunta que su gran influencia es Nashville, el clásico de Robert Altman sobre la escena folk. “Aunque suene mucho a Altman, se trata de una especie de pieza coral sobre este momento en el tiempo, principios de los 60 en Nueva York. Cuando este chico de 17 años con 16 dólares en los bolsillos hizo autostop hasta Nueva York para encontrarse con Woody Guthrie, que estaba en el hospital y se estaba muriendo”.

Mangold resume el punto de partida de A Complete Unknown. “Él le canta a Woody una canción que escribió para él y se hace amigo de Pete Seeger, que es como un hijo para Woody. Pete le organiza actuaciones en clubes locales y allí conoce a Joan Baez y a toda esa gente que forma parte de este mundillo. Y este vagabundo que llega de Minnesota con un nombre nuevo y una nueva perspectiva de la vida se convierte en una estrella, firma con la mayor discográfica del mundo y, tres años después, tiene unas ventas de discos que rivalizan con las de los Beatles”.

A Complete Unknown recrearía esos agitados días en la vida de Dylan, cuando conoció la fama, y el planteamiento era tan apropiado que el músico susodicho terminó teniendo una presencia importante a la hora de escribir el guion. “He pasado varios días encantadores en su compañía, hablando a solas con él. Tengo un guion anotado personalmente por él y atesorado por mí. Le encantan el cine. Cuando me senté con Bob una de las primeras cosas que me dijo fue ‘me gusta mucho Copland’”, añade, en referencia a su segundo film como director.

Además de a Chalamet, en el reparto de Going Electric encontramos a Benedict Cumberbatch, Elle Fanning, Nick Offerman y Boyd Holbrook (que ya trabajara con Mangold tanto en Logan como en la reciente Indiana Jones 5).

