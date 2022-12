Estas son las series favoritas de Bob Dylan: "No veo nada que apeste ni que sea malvado"

Cuando Hollywood llama a la puerta, incluso un hurón de la talla de Bob Dylan tiene que contestar. En vísperas de que James Mangold comience a rodar Going Electric, su biopic con Timothée Chalamet de protagonista, el músico de Minnesota ha concedido una entrevista al Wall Street Journal (vía IndieWire) en la que (¡gasp!) se aviene incluso a hablar de sus series favoritas.

El mero hecho de que Dylan (81 años, y una longeva costumbre de tocar las narices) vea ficciones televisivas puede darle un esparabán a más de uno. Pero ojo, porque el autor de Blonde on Blonde (ganador de un Oscar en 2001 por su canción para Jóvenes prodigiosos) está tan a la última en este campo como cabe esperar.

Así pues, su menú en la pequeña pantalla se centra en el veterano culebrón británico Coronation Street, la serie de misterio El padre Brown (basada en las novelas de G. K. Chesterton) y las primeras temporadas de La dimensión desconocida. "Son cosas chapadas a la antigua, pero me hacen sentir como en casa, explica Dylan. Y prosigue: "No me gustan los magazines ni los noticiarios. Nunca veo nada que apeste o que sea malvado. Nada asqueroso, nada de caca".

De la misma manera, y aunque un tanto más novedosa de lo que cabe esperar en un octogenario, la lista de músicos favoritos que ofrece Bob Dylan es tirando a conservadora: Metallica, Eminem y el colectivo de hip-hop Wu Tang Clan figuran junto a Nick Cave, Van Morrison y Leonard Cohen.

En cuanto a las redes sociales, tres cuartos de lo mismo. "Son fantásticas si eres sociable", explica Dylan. "Pero también pueden dividirnos y separarnos".

En espera de que Going Electric empiece a rodarse, recordemos que Bob Dylan ya tiene un biopic: la estupenda I'm Not There (2007) de Todd Haynes, en la que un elenco de actores de lo más dispar (Heath Ledger, Cate Blanchett y Christian Bale, entre ellos) daban vida a distintas facetas del músico.

