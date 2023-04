Timothée Chalamet cantará los temas de Bob Dylan en el biopic de James Mangold

Durante la Star Wars Celebration, celebrada este fin de semana, ha estado muy presente James Mangold. El motivo era el tráiler final de Indiana Jones y el dial del destino, que ha dirigido sucediendo a Steven Spielberg para estrenarse este 30 de junio, pero durante el evento desveló otros detalles de su agenda. En Lucasfilm va a dirigir un próximo film de Star Wars dedicado al origen de la Fuerza, y ha confirmado estar escribiendo una película de La cosa del pantano para DC.

Mangold está muy ocupado, sin mencionar que lleva meses detrás de una película sobre Bob Dylan. El músico de Minnesota ya inspiró un biopic tan inclasificable como I’m not there de Todd Haynes, y Mangold en este caso persigue un formato más clásico. Su título provisional era Going Electric (a la senda del libro de Elijah Wald en que se basa, Dylan Goes Electric) pero finalmente va a ser A Complete Unknown. Un completo desconocido, una forma lógica de describir al enigmático Dylan.

La cuestión es que, entrevistado por Collider, Mangold habló en profundidad del proyecto. Dijo que su idea es ponerse a rodarla este verano, según llegue Indiana Jones 5 a cines, y le preguntaron por la interpretación del actor elegido para ser Dylan, Timothée Chalamet. Concretamente le preguntaron si Chalamet cantaría los temas del autor de Like a rolling stone, a lo que Mangold respondió “¡por supuesto!”.

El director, que en su día fue muy aplaudido por su biopic de Johnny Cash (En la cuerda floja, con Joaquin Phoenix de hombre de negro), ha aclarado por lo demás que la película mostrará otras figuras clave de a música folk como Joan Baez, Woody Guthrie o Peter Seeger. Lo cual tiene sentido, pues A Complete Unknown se centra en los primeros años de Dylan, cuando llegó a Nueva York, se hizo un nombre como cantautor folk, y luego conmocionó a sus fans pasándose al rock.

“Es una época increíble en la cultura estadounidense”, asegura Mangold. “La historia de un joven Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con dos dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años, primero siendo acogido en la escena folk en Nueva York y luego, por supuesto, superándola en un momento dado a medida que su estrella se eleve más allá de lo creíble. Es una historia real muy interesante, sobre un momento muy interesante de la cultura estadounidense”.

A Chalamet le veremos cantar muy pronto, ya que Wonka (precuela de Charlie y la fábrica de chocolate centrada en la juventud de Willy Wonka) es descrita como un musical. Warner estrenará este film el 15 de diciembre, curiosamente apenas un mes después de que Chalamet encabece otro film para Warner, Dune: Parte 2. A Complete Unknown, por su parte, aún no tiene fecha de estreno ni distribución.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.