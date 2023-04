¿Tiene intención Warner de estrenar 'Wonka' y 'Aquaman 2' en la misma semana?

Aquaman and the Lost Kingdom está en el ojo del huracán. La secuela que dirige James Wan ya había sufrido el retraso de su estreno y la intensa rumorología de que ha reducido el papel de Amber Heard como Mera tras su mediático juicio con Johnny Depp. Luego todo se hizo más confuso en la medida que James Gunn y Peter Safran, recién llegados a DC Studios, discurrieron cómo darle orden al maltrecho Universo.

La estrategia apuntaba a ser eliminar cualquier rastro del Snyderverso. Con lo que la continuación de Aquaman de pronto podía ser la última aparición de Jason Momoa como el rey atlante, si bien al poco de especularse con eso trascendió la intención de que Momoa interpretara a cambio a otro superhéroe de DC, Lobo. Sea como sea, Aquaman and the Lost Kingdom tenía previsto su estreno para el 25 de diciembre de este año, pero de pronto Warner ha cambiado de idea.

Deadline recoge que el estudio ha adelantado cinco días el estreno de Aquaman 2, con lo que ahora llegaría (por lo menos en EE.UU.) el 20 de diciembre. Al parecer DC no quiere limitar sus posibilidades a las fechas posteriores al día de Navidad, pero resulta que este cambio trae aparejada una tesitura sorprendente: antes de Aquaman and the Lost Kingdom, Warner tenía previsto el estreno de Wonka para el 15 de diciembre.

De modo que había 10 días de margen entre el viernes 15 y el día de Navidad, pero haber adelantado Aquaman 2 implica que este margen se ha reducido a la mitad: Warner estrenará Wonka el 15, y menos de una semana después hará lo propio con Aquaman and the Lost Kingdom el día 20. Siendo ambas producciones financiadas por la major, es imposible que ambas películas no vayan a competir entre sí en las carteleras.

Por regla general los estudios de Hollywood intentan evitar que pasen cosas así, pues no puede ser bueno para las recaudaciones individuales. A la espera de que Warner vuelva a cambiar de idea, es inevitable especular con que se trate de algo intencionado. ¿Acaso Warner ha tirado la toalla con Aquaman 2, y prefiere contemplar una taquilla discreta?

¿Tendría eso sentido? No demasiado, pero el Universo DC es tan caótico que tampoco sería lo más raro que ha ocurrido. Gunn y Safran parecen impacientes por deshacerse de los remanentes del Snyderverso, con su mirada puesta en una futura Fase estilo Marvel (Capítulo 1: Dioses y monstruos) y los títulos de DC Elsewhere: tan reputados y taquilleros como las secuelas de Joker y The Batman, actualmente en preparación.

Los últimos estrenos de DC han sido Black Adam y ¡Shazam! La furia de los dioses, y ambos han tenido una taquilla muy mejorable que ha aniquilado las posibilidades de que Dwayne Johnson y Zachary Levi, respectivamente, retomen los personajes. Antes de Aquaman 2, DC tiene previsto el estreno de dos películas más ajenas al binomio Gunn/Safran: The Flash y Blue Beetle. Con ambas sucede otra cosa llamativa, y es que se van a estrenar este verano con casi un mes exacto de antelación.

The Flash se estrena el 16 de julio y Blue Beetle el 18 de agosto. De The Flash ya hay rumores de que la película ha logrado sobreponerse a los problemas de Ezra Miller con resultados excelentes, mientras que muchos se enteraron de la existencia de Blue Beetle con el tráiler reciente. Warner podría estar demostrando preferencia entre uno y otro título, lo que nos lleva al susodicho Wonka.

Se trata de una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate, novela de Roald Dahl llevada al cine por Tim Burton, que protagoniza Timothée Chalamet. El film llegará un mes después, curiosamente, de que Warner estrene Dune: Parte 2 protagonizada por el mismo Chalamet, y está dirigido por Paul King (Paddington).

