‘Blue Beetle’: Susan Sarandon será la villana de la próxima película de DC

Dentro del calendario de estrenos de DC, Blue Beetle supone un proyecto bastante enigmático. Al margen de que su protagonista titular sea más o menos desconocido, el hecho es que desde Warner Bros. Discovery y DC Films no han dado muchos detalles de la película, aunque sí se han apresurado en fijar una fecha de estreno en cines: el 18 de agosto de 2023, menos de un mes después de que llegue a la gran pantalla The Flash. Es razonable suponer que Blue Beetle será retrasada antes o después (si no ocurre lo mismo con The Flash, película oficialmente maldita por los aplazamientos y los problemas de Ezra Miller con la justicia), pero el caso es que parece haber una determinación firme por que Blue Beetle se estrene en cines y no en HBO Max, como se especuló originalmente y de hecho va a ocurrir con otros títulos como Batgirl o Black Canary.

Poco a poco la película coge forma, y The Wrap revela que ya ha encontrado una villana en Susan Sarandon. No era su primera opción: antes de Sarandon han transcurrido semanas de negociaciones con Sharon Stone (quien ya fuera la adversaria de un film de DC tan denostado como la Catwoman de Halle Berry), para que finalmente sea la protagonista de The Rocky Horror Picture Show quien se ponga en la piel de Victoria Kord. Sarandon, que ganó el Oscar en los 90 por Pena de muerte y ha sido nominada en otras cuatro ocasiones, interpretaría en Blue Beetle a un personaje específicamente creado para la película: no hay ninguna Victoria Kord en los cómics, aunque su apellido es bastante conocido para los aficionados a las historias del Escarabajo Azul. ¿Por qué? Porque la primera encarnación del héroe se llamaba Ted Kord.

De hecho el Escarabajo Azul de la próxima película de DC es en realidad la tercera encarnación del superhéroe que vimos en los cómics, Jaime Reyes. Reyes estará interpretado por Xolo Maridueña (visto en Cobra Kai), y es un adolescente mexicano-americano al que le ha tocado debutar como el primer superhéroe latino de DC Films. Junto a Sarandon, Blue Beetle también ha confirmado la incorporación de Raoul Max Trujillo como un villano secundario que colaboraría con la Victoria Kord de Sarandon: Carapax el Hombre Indestructible. No ha trascendido la relación que les uniría, pero la presencia de Sarandon destaca en medio de un reparto casi enteramente latino: junto a Maridueña y Trujillo encontramos a Harvey Guillén, Belissa Escobeda y Bruna Marquezine.

Esto se amplía al director, Ángel Manuel Soto, y al guionista Gareth Dunnet-Alcocer. Según los cómics, Jaime Reyes es un adolescente que un buen día descubre a un escarabajo alienígena, el Blue Beetle. Este se adhiere a su columna vertebral y le hace adquirir una armadura en conjunto a mayor velocidad y fuerza, y la capacidad de crear armas y escudos de la nada al estilo de Linterna Verde. En los cómics Blue Beetle ha llegado a ser miembro de la Liga de la Justicia, así que está por ver cómo encaja dentro del Universo de DC que, a tenor de los cambios en la directiva de Warner Bros. Discovery, pretendería estar más cohesionado.

Por lo demás, no hay detalles de la relación de la Victoria Kord de Sarandon con Ted Kord, existiendo la posibilidad de que al Blue Beetle original le hayan cambiado el género para ejercer de villano.

