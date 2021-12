‘Blue Beetle’: El superhéroe latino de DC ya tiene fecha de estreno para su primera película

El universo DC se expande, y esto no es solo aplicable a la cantidad de dimensiones que aloja (y que entrarían en comunicación dentro de The Flash), sino a la variedad de medios donde esto se está produciendo. HBO Max, como plataforma de streaming de WarnerMedia, parece un escenario perfecto donde seguir trabajando con la continuidad de DC, pero a diferencia de lo ocurrido con Disney+ y Marvel Studios ya hay planes de que no solo cobije series del estilo El pacificador o los spin-offs de The Batman, sino también largometrajes. Telefilms, en puridad, que irán aumentando el catálogo de personajes de la franquicia.

Por ahora sabemos de producciones como Black Canary (centrada en el personaje de Jurnee Smollett que conocimos en Aves de presa) o Batgirl. Esta última estaría protagonizada por Leslie Grace luego de un desarrollo complicado, y hasta hace nada le acompañaba en su destino a HBO Max Blue Beetle. Pero Warner acaba de hacer un cambio en su calendario de estrenos, y como producto de este Blue Beetle contará con un estreno directo en cines. La major ya ha puesto una fecha de estreno: 18 de agosto de 2023, confirmando que tenemos como director a Ángel Manuel Soto y a Gareth Dunnet-Alcocer como guionista, mientras que Xolo Maridueña (Cobra Kai) interpreta al personaje titular.

Blue Beetle (‘Escarabajo Azul’) sería la primera película de DC protagonizada por un personaje latino, algo en lo que hizo gran hincapié Maridueña según trascendió la noticia. “Lo único en lo que pienso ahora mismo es en el hecho de ser latino. Me siento muy orgulloso de poder formar parte de este proyecto con alguien como Ángel. Creo que es tan importante… y no quiero detenerme en esto mucho tiempo, pero la representación es importante”, declaró. Blue Beetle se centra en las desventuras de Jaime Reyes, joven estudiante que obtiene poderes al entrar en contacto con un escarabajo alienígena.

Está por ver a qué dimensión pertenece este Escarabajo Azul, pero por lo pronto Blue Beetle ya ha encontrado su hueco en el calendario, y lo ha hecho antes que Black Canary y Batgirl. De hecho, es el único estreno de DC concretado para 2023 por ahora, junto a ¡Shazam! Fury of the Gods que se estrena el 2 de junio de 2023. La fijación de un estreno para Blue Beetle se enmarca en una nueva estrategia de Warner que se sobrepone a la actual preocupación por rebrotes del coronavirus. Sin querer volver a incidir en ese modelo híbrido (cines-HBO Max) que tantas críticas le reportó, la major está decidida a que Blue Beetle vea la luz en la gran pantalla, y le ha dado fecha junto a otros dos estrenos.

Estos son, por un lado, The Last Train to New York: remake de Tren a Busan que dirige Timo Tjahjanto y que se estrenaría el 21 de abril de 2023. Por otro lado, el calendario de Warner nos ha servido para saber de la existencia de Toto: una película de animación que cuenta la historia de El mago de Oz según el punto de vista del perro de Dorothy, y que dirige Alex Timbers a partir de un guion de John August. Toto ha fijado su fecha para el 2 de febrero de 2024, osea que aún queda tiempo para volver al camino de baldosas amarillas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.