Timo Tjahjanto (‘The Night Comes for Us’) dirigirá el remake de ‘Tren a Busan’

¿Qué necesidad hay de un remake estadounidense de Tren a Busan? La película de Yeon Sang-ho se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales de Corea del Sur a su estreno en 2016, entregando una explosiva mezcla de zombies y cine de acción confinada casi por entero en los vagones de un tren. A priori su espectáculo parece insuperable, pero hay quien cree necesaria una revisión, y al menos parece que esta va a contar con el tipo más capaz de entregar algo estimulante: Timo Tjahjanto, realizador indonesio especializado en terror y acción que ha dirigido en el pasado Headshot, Que el diablo te lleve o, claro está, la totémica The Night Comes for Us, estrenada en Netflix en 2018.

Tjahjanto también codirigió uno de los segmentos de V/H/S 2 en compañía de Gareth Evans, responsable de otro gran éxito indonesio como es el díptico de The Raid (y que justo hoy ha confirmado proyecto con Tom Hardy). El estilo de Evans y Tjahjanto para rodar acción ha sido muy admirado en Occidente, y el que el segundo vaya a encargarse del remake de Tren a Busan le ha otorgado una inesperada credibilidad al proyecto. Según recogen medios como Deadline, el proyecto está en manos de New Line y cuenta como productores con James Wan y Gary Dauberman, guionista de It o Annabelle vuelve a casa que también firmará el libreto de la nueva Tren a Busan.

La última película de Tjahjanto hasta la fecha ha sido la secuela de Que el diablo te lleve, estrenada vía Shudder en EE.UU. En lo que se refiere a Tren a Busan, esta no es la única expansión que ha experimentado luego de su estreno, ya que el mismo Yeon Sang-ho ha dirigido una secuela, Peninsula. El film atravesó las fronteras de nuestro país durante el pasado Festival de Sitges, y actualmente tiene como fecha el 23 de abril de este año para llegar a los cines de España. En torno a la nueva Tren a Busan de Timo Tjahjanto aún no se ha tanteado ni reparto ni fecha de estreno.