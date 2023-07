En blanco y negro da más grima: 'El exorcista: Creyente' presenta sus tres primeros pósters

Desde que en 1973 El exorcista dirigida por William Friedkin marcó un antes y un después en el cine de terror, arrasando en taquilla, convirtiéndose en un clásico instantáneo y uno de los títulos más venerados y terroríficos del género, no son pocas las películas que han intentado emular aquel éxito. Ha tenido secuelas directas e incontables filmes derivados, desde entonces a la actualidad, pero ni de lejos con la misma fortuna. La más reciente, El exorcista del Papa con Russell Crowe.

Y, aprovechando el cincuenta aniversario de aquel fenómeno, habrá otra nueva tentativa de acercarse lo máximo posible a lo que supuso esa adaptación de la novela de William Peter Blatty. Se titula El exorcista: Creyente (The Exorcist: Believer) y cuenta con Blumhouse en la producción aliada con Universal para la distribución, mientras que el trabajo de dirección tras las cámaras se le ha encomendado a David Gordon Green, de sobras familiarizado con el terror después de su trilogía de Halloween.

Un revival actualizado y que a la vez será una secuela directa del célebre filme de los setenta. No en vano en su reparto tendremos a Ellen Burstyn, nominada precisamente como actriz protagonista por El Exorcista (y una dorada estatuilla que ganaría al año siguiente por Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese), repitiendo en su rol de la madre de Regan, y a la que acudirá para pedirle ayuda un padre desesperado (Leslie Odom Jr.) sospechando que su hija (en un papel aún no confirmado, pero que muy probablemente sea el que interprete la joven Lidya Jewett), ha sido poseída por algún poderoso demonio.

En cuanto a Linda Blair, se la vio durante unos pocos días en el set de rodaje, pero se desconoce si para realizar un cameo o solo para asesorar sobre la película o los personajes.

Tampoco se saben más detalles sobre el argumento, pero Universal la estrenará en Estados Unidos en una fecha cercana a Halloween, el 13 de octubre. En los cines españoles, entre otros países, sería un par de días antes, el miércoles 11. Y si funciona, el plan es completar el regreso con una trilogía, aunque posiblemente las dos secuelas se estrenarían directamente en la plataforma de Peacock, propiedad de los estudios Universal.

Y visto que quedan menos de tres meses, se han difundido los tres primeros carteles para ir promocionando el evento. Unos pósters diseñados con la esencia de la película original de Friedkin y, pese a que no veamos rastro de los famosos vómitos que expulsaba Regan color verde, igual de aterradores en su gráfico blanco y negro.

Póster de 'El exorcista: Creyente' Universal

Póster de 'El exorcista: Creyente' Universal

Póster de 'El exorcista: Creyente' Universal

