Blanca Suárez se sincera al hablar de sus inseguridades como actriz: "Soy súper sensible y muy empática"

Blanca Suárez es una de las actrices más reconocidas de toda España. Con más 15 años de carrera a sus espaldas, se ha convertido en una de las caras más visibles de toda la industria gracias a series como El internado o Las chicas del cable y a películas como La piel que habito (2011), Mi gran noche (2015) o El verano que vivimos (2020), en la que se enamoró de su actual pareja, el también actor Javier Rey. Pero a pesar de su dilatada trayectoria, la actriz de El barco reconoce que tiene inseguridades como cualquier ser humano.

En el podcast de Vicky Martín Berrocal, Blanca Suárez afirmó que se enfrenta a sus inseguridades de la mejor forma de la que es capaz: "Las manejo y las toreo como puedo, hay épocas en las que te ves estupenda y otras en las que menos", afirma la actriz de Mi panadería en Brooklyn (2016), que está disponible en RTVE Play. Aun así, asegura que jamás ha "perdido el norte", haciendo un juego de palabras con la película que protagonizó en 2015, ya que es una persona "muy cerebral".

Blanca Suárez es sentimental pero racionaliza mucho

Aunque sea una persona muy racional, asegura que también es "súper sensible y muy empática", lo que provoca un enfrentamiento en su cabeza: "Todo lo sentimental que soy se 'da de hostias' con lo cerebral". Lo que sale vencedor es este último aspecto, confiesa la actriz de Me he hecho viral (2023), en la que ha compartido rodaje con un Enric Auguer que protagoniza El maestro que prometió el mar (2023), una de las grandes películas del cine español de este año.

Blanca Suárez en la película 'Me he hecho viral' Cinemanía

En ese duelo entre formas de vivir la vida, Blanca Suárez confiesa que quizás usa en exceso el raciocinio: "Me dejo llevar por los sentimientos, pero los encarrilo mucho, pienso bastante las cosas. Lo racionalizo todo, a veces demasiado". Aun así, asegura ser muy feliz a sus 35 años recién cumplidos, en los que estrenará uno de sus proyectos más importantes en streaming desde Las chicas del cable.

Protagonista en Netflix de 'Respira', del creador de 'Élite'

La próxima producción que estrenará Blanca Suárez será de la mano de Netflix, con la que ya ha participado en una película, A pesar de todo (2019) y dos series, la citada sobre las telefonistas ambientada en el Madrid de los años 20 y Jaguar, en la que persiguió a un nazi. La actriz protagonizará Respira, el nuevo drama médico de Netflix surgido de la mente del creador de Élite, Carlos Montero, y en el que coincidirá con Najwa Nimri, Manu Ríos y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros. Todavía no tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming.

