'Batgirl': El emotivo mensaje de Leslie Grace tras la cancelación del filme

Pese a algún que otro éxito de crítica y público, el universo audiovisual de DC sigue sin conseguir sentar sus bases de forma tan firme como Marvel. Prueba de ello ha sido la cancelación por sorpresa de Batgirl, uno de sus proyectos para HBO Max, que encima ya estaba prácticamente terminado.

Ayer saltaba la noticia de que la película protagonizada por Leslie Grace en la piel de Barbara Gordon no vería finalmente la luz, tampoco en HBO Max, como estaba planeado. Según Warner, la decisión obedece al deseo de que las películas de DC sea un éxito de taquilla.

Leslie Grace ha reaccionado ahora a la drástica decisión en un post en Instagram en el que ha agradecido al equipo y a los fans su apoyo e implicación.

"¡Querida familia! En lo referente a las noticias recientes sobre nuestra película Batgirl, estoy orgullosa del amor, el trabajo duro y las intenciones que todo nuestro increíble elenco e incansable equipo han puesto en esta producción durante siete meses en Escocia", ha afirmado.

"Me siento agradecida de haber trabajado con los mejores y de haber forjado relaciones de por vida en el proceso. A todos los fans de Batgirl, gracias por el amor y la confianza, permitiéndome que me ponga la capa y me convierta, como Babs diría, en 'mi propia heroína", ha concluido la protagonista.

La actriz de En un barrio de Nueva York fue la elegida para dar vida a la heroína tras un largo proceso de casting. El filme de Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad boys for life) también contaba con J.K. Simmons como el Comisario Gordon, Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser como el villano Firefly.

Recordemos que el presupuesto de producción inicial de 75 millones de dólares para el proyecto, que terminó la fotografía principal a principios de este año y estaba en fase de postproducción, llegó a los 90 millones de dólares, debido en parte a los retrasos y protocolos relacionados con COVID.

