'Avatar 2': Kate Winslet se compadece de Tom Cruise tras superar su récord debajo del agua

La taquilla está acompañando sólidamente, como podíamos suponer, la llegada de Avatar: El sentido del agua a las carteleras. Sin embargo, es bastante dudoso que el esperado film de James Cameron amase la recaudación más contundente de 2022: juega en su contra haberse estrenado tan tarde, con buena parte de los millones perteneciendo al cómputo de 2023, y además contar con un competidor tan duro como Top Gun: Maverick. La película protagonizada por Tom Cruise es la más taquillera del año y seguramente siga siéndolo, pero hay un detalle en torno a la secuela de Avatar que quizá le pueda aguar la fiesta a Cruise… nunca mejor dicho. Y es que Kate Winslet, una de las intérpretes de la película, ha batido un récord perteneciente a la estrella de Maverick.

Debido a la captura de movimiento bajo el agua, Avatar 2 ha precisado que su reparto aprenda técnicas de buceo, y en el caso de Winslet pase cantidades ingentes en remojo. Durante la promoción del film, la actriz (que volvía a trabajar con Cameron tras Titanic) contó cómo rodando estas escenas llegó a aguantar 7 minutos y 14 segundos sin respirar. 434 segundos que le hacían batir el récord de aguantar bajo el agua, previamente ostentado por Cruise para una escena de Misión Imposible: Nación secreta. Entonces el actor aguantó seis minutos, 360 segundos, que acaban de quedar en nada gracias a Winslet. “Tengo el vídeo en el que salgo a la superficie diciendo ‘¿estoy muerta, he muerto?’. Enseguida quise saber cuál era mi tiempo”, recordaba la actriz.

“Me sorprendió lo bien que se me daba y cómo iba mejorando”. Que Winslet haya superado el récord de Cruise está siendo algo muy comentado alrededor del estreno de Avatar 2, tanto que la actriz ha llegado a sentirse un poco mal por él. En declaraciones a USA Today: “Pobre Tom. Quiero decir, no conozco a Tom de nada (no le he visto en mi vida) pero estoy segura de que se está hartando de oír esta historia de cómo he batido su récord. A mí me encantó hacerlo, por otra parte”. Winslet está, en efecto, muy satisfecha de sí misma, como también lo está un Cameron que no esperaba que la actriz fuera a esforzarse tanto.

“El personaje de Kate es alguien que creció bajo el agua como Na'vi adaptada al océano; son tan diferentes físicamente de los Na'vi del bosque que casi los clasificaríamos como una subespecie”, explicaba el director. “Así que debía estar totalmente tranquila bajo el agua, y resultó que tenía un talento natural”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.