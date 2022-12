Así se transformó Emma Thompson en Agatha Trunchbull para 'Matilda, de Roald Dahl: el musical'

En 1996, la actriz Rhea Perlman aterrorizó a los más jóvenes de la casa como Agatha Trunchbull, la directora del colegio al que acudía Matilda Wormwood (Mara Wilson). Una campeona olímpica en lanzamiento de jabalina, bala y martillo en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y torturadora a tiempo parcial de niños, creyendo que la mano dura es la mejor forma de meterlos en cintura. Ahora, Emma Thompson toma su exitoso testigo en Matilda de Roald Dahl, el musical, que ha enamorado a los susciptores de Netflix.

Thompson nos tiene acostumbrados a sus cambios de físicos constantes en filmes de corte juvenil como la franquicia La niñera mágica, pero su transformación para la nueva adaptación del clásico literario, publicado en 1988 por Roald Dahl, no ha dejado de sorprender al público.

Netflix compartía la transformación de la actriz en un vídeo de 30 segundos, donde veíamos el proceso para introducirse en la piel de Trunchbull, con la que también ha impactado por sus dotes musicales.

"Es muy existencialista. Una experiencia que te lleva más allá de tu cuerpo. Es liberadora. No es que sienta una necesidad acuciante por alejarme de mí misma o algo así. Pero de alguna manera es una liberación poder habitar otra alma de esa manera que es tan física. Es un gran privilegio de esta profesión cuando los cambios de imagen te ayudan a encontrar quién es la persona que vas a interpretar", confesaba la actriz para Entertainment Weekly sobre su amor por lucir irreconocible en muchos de sus proyectos.

“Fue un proceso muy colaborativo. El equipo de producción tenía un montón de planes. El director, Matthew Warchus, quería que usara lentillas oscura para cambiar mi aspecto porque según él tengo unos 'adorables ojos azules'. Y yo le dije: 'pero Hitler tenía ojos azules", añade Thompson.

Un rodaje accidentado

La actriz daba todo de sí en esta nueva interpretación. Tanto es así que se fracturó el tobillo durante el rodaje de Matilda, que achaca a que se "ha hecho mayor" a sus 63 años.

"El día que llegué al set con la bota de compresión en el pie me disculpé por tener que usarla y me dijeron que estaba todo bien, que me preparara para hacer una escena de riesgo. No lo podía creer. ¡Me acababa de fracturar el tobillo! Pero me dijeron que no pasaba nada, que solamente me iban a colgar cabeza abajo desde una grúa. No me quedó otra que seguir adelante", señalaba un divertida actriz, que se atreve a todo.

Aunque Thompson no tenía nada fácil estar al nivel de un personaje tan aclamado en el pasado, lo cierto es que ha estado más que a la altura y muchos son los que han alabado su figura en las redes sociales. Un papel por el que la intérprete británica ha vuelto a demostrar por qué se trata de una de las mejores actrices del panorama cinematográfico actual.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.