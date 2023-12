Así fue la I edición de los Premios Cruz Novillo de CINEMANÍA al mejor cartel cinematográfico 2023

CINEMANÍA entregó este viernes 15 de diciembre los Premios Cruz Novillo al mejor cartel cinematográfico, que este año celebra su primera edición. Patrocinado por Turismo Castilla-La Mancha, el acto de entrega tuvo lugar en la Fundación Antonio Pérez de la ciudad de Cuenca.

Así discurrió el acto de entrega de la I edición de los Premios Cruz Novillo de CINEMANÍA al mejor cartel cinematográfico de 2023 [VÍDEO]:

Este galardón nace para valorar los mejores trabajos en este campo del diseño gráfico tan importante dentro de la industria audiovisual. Además, rinde homenaje a José María Cruz Novillo (Cuenca, 1936), autor de varios de los carteles más icónicos del cine español.

Acto de entrega de la I edición de los Premios Cruz Novillo al mejor cartel cinematográfico de 2023. Cinemanía

Carlos Marañón, director de CINEMANÍA, fue el encargado de presentar y conducir un acto en el que también tomaron la palabra Pepe Cruz Novillo Jr., que agradeció en nombre de su padre la creación del premio Cruz Novillo de CINEMANÍA; y Arantxa Poveda (Delegada provincial de economía, empresas y empleo en Cuenca), quien resaltó la importancia de celebrar la entrega de estos galardones en la ciudad de Cuenca, una de las capitales del arte moderno de España.

Carlos Marañón, director de CINEMANÍA. Cinemanía

Pepe Cruz Novillo, Jr., hijo de Jozé María Cruz Novillo, y director del estudio Cruz más Cruz. Cinemanía

Arantxa Poveda (Delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca). Cinemanía

Dos categorías fueron premiadas por un jurado compuesto por Pepe Cruz Novillo Jr. Joaquín Reyes, Antonio Pacheco, Carmen Martín, Paula Blanco y Carlos Marañón en esta I edición de los Premios Cruz Novillo de CINEMANÍA: mejor cartel del cine español e internacional.

El Premio Cruz Novillo de CINEMANÍA 2023 al mejor cartel cinematográfico español fue para Secaderos, creado por María Medem y Ricardo Barquín Molero para la película de Rocío Mesa estrenada el pasado mes de octubre en las salas de cine. Medem y Barquín no pudieron asistir por compromisos previos, recogieron sus premios en su nombre, un diseño del Estudio Cruz más Cruz, Alba Sánchez (directora creativa de Begin Again Films) y Sandra Carnota (jefa de prensa de Begin Again Films). La entrega corrió a cargo de Arantxa Poveda (Delegada provincial de economía, empresas y empleo en Cuenca).

María Medem envió un mensaje de agradecimiento desde Sevilla, al igual que Ricardo Barquín, que se emitió en la entrega del premio Cruz Novillo al mejor cartel de cine español 2023. Cinemanía

Alba Sánchez y Sandra Carnota recogieron el I Premio Cruz Novillo al mejor cartel español de manos de Poveda, en nombre de los autores, Madem y Barquín. Cinemanía

Proyección del cartel de 'Secaderos', de María Medem y Ricardo Barquín Molero, durante el coloquio. Cinemanía

Cartel de 'Secaderos', de María Medem y Ricardo Barquín Molero. Begin Again Films

El Premio Cruz Novillo de CINEMANÍA 2023 al mejor cartel cinematográfico internacional fue para Los colonos, creado por Daniel González para la película chilena dirigida por Felipe Gálvez Haberle. Recogió el galardón diseñado por el Estudio Cruz más Cruz de manos de Arantxa Poveda (Delegada provincial de economía, empresas y empleo en Cuenca), Xana Panero, del departamento de comunicación y prensa de Sideral Films.

Xana Panero, de Sideral Films, recogió el premio para 'Los colonos' en nombre del diseñador Daniel González, de manos de Arantxa Poveda. Cinemanía

Proyección del cartel de 'Los colonos', de Daniel González, durante el coloquio. Cinemanía

Cartel de 'Los colonos', obra de Daniel González. Sideral Cinema

El acto concluyó con un coloquio con Pepe Cruz Novillo Jr., Sandra Carnota, Alba Sánchez y Xana Panero, moderados por Carlos Marañón, quienes repasaron los carteles finalistas en ambas categorías, nacional e internacional, y comentó la labor de los creadores de los carteles de Secaderos y Los colonos desde la óptica de la distribución de las películas.

Un momento del coloquio posterior a la entrega de los premios Cruz Novillo de CINEMANÍA en la Fundación Antonio Pérez. Cinemanía

Así lució la Fundación Antonio Pérez, de Cuenca, durante la entrega de los premios Cruz Novillo de CINEMANÍA 2023 Cinemanía