Así era la película de 'Star Wars' que Lucasfilm canceló a los creadores de 'Juego de tronos': "Nos enfadamos mucho con Rian Johnson"

Tras haber puesto en marcha uno de los mayores fenómenos pop de lo que llevamos de siglo, la carrera de David Benioff y D. B. Weiss parecía encarrilada hacia las cotas más altas del tronío y el poderío. Pero, como todos sabemos, los despachos de Hollywood tienen más peligro que los Siete Reinos de Poniente. Y si tratas de meter cabeza en la franquicia más codiciada de la historia, entonces más aún.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los creadores de Juego de tronos han hablado de lo que supuso para ellos el fin de la serie. Enfrascados ahora en su adaptación para Netflix de El problema de los tres cuerpos, Benioff y Weiss han entrado en detalles sobre aquella película nonata de Star Wars que, tras provocar titulares a granel, acabó desapareciendo sin dejar rastro.

"Rian se cargó nuestro título"

El intento de abordar Star Wars por parte de Benioff y D. B. Weiss llegó en uno de los puntos más inciertos de su carrera. Su adaptación de las novelas de George R. R. Martin había dejado un rastro de decepciones a la altura de su última temporada, mientras que Confederate, la serie de historia alternativa que proyectaban para HBO, se había venido abajo entre acusaciones de racismo por imaginar unos EE UU dominados por el Sur tras la Guerra de Secesión.

En medio de este marasmo, descrito piadosamente por Weiss como "un momento bajo", el dúo llamó a la puerta de Lucasfilm con la idea de rodar la precuela definitiva de 'Star Wars'. Algo que despertó mucho más regocijo entre el público... hasta que el proyecto fue archivado.

"Queríamos hacer 'Los primeros Jedi", recuerda Benioff. "Íbamos a contar cómo apareció la orden Jedi, por qué surgió, el primer sable de luz...". El proyecto tenía buena pinta, pero, según añade Weiss, comenzó a hacer aguas cuando Rian Johnson, amigo del dúo, tituló su entrega de la saga Los últimos Jedi. "Se cargó por completo el título con el que estábamos trabajando".

Ahora mismo, Johnson figura en El problema de los tres cuerpos como productor, así que los rencores ya son cosa del pasado. Sin embargo, Lucasfilm y Disney no tardaron en mandar el proyecto de Benioff y Weiss a su cementerio de películas y series warsies.

"Resultó que al final no querían hacer una historia de los primeros Jedi. Teníamos en mente una idea muy concreta para la historia, y ellos decidieron que no querían rodarla", explica David Benioff. "Lo entendemos: son su empresa y su propiedad intelectual, y nosotros no éramos los droides que estaban buscando".

Ahora, El problema de los tres cuerpos podría ser la clave para que Benioff y Weiss escapen por fin de la sombra de Juego de tronos. Y puede que su idea para un filme de Star Wars no fuera tan descabellada, después de todo: James Mangold (Indiana Jones y el dial del destino) prepara ahora un filme para Lucasfilm titulado... Dawn of the Jedi.

