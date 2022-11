Así baila Daniel Craig con un vodka de más en este anuncio de Taika Waititi

Que Daniel Craig acabó hasta la Walter PPK de interpretar a James Bond es algo que ya sabemos. Que los derroteros actuales del actor van hacia la comedia también resulta evidente tras Puñales por la espalda y El misterio de Glass Onion, entre otras. Pero con lo que no contábamos era con que Craig se aliase con Taika Waititi para sudar la camiseta (de tirantes) como lo hace en este anuncio para una el vodka Belvedere.

Es más: si fuéramos malpensados, podríamos entender el clip como un corte de mangas de Craig y Waititi a 007. Porque su comienzo nos muestra al actor hecho un pincel con traje blanco de chaqueta... para acto seguido ponerle a lucir músculos al ritmo de una canción de Rita Ora & Giggs, con chaqueta de cuero, gafas de sol y cadena de oro al cuello. Una indumentaria con la que Bond no se dejaría ver en público ni aunque Blofeld amenazara con rayarle el capó del Aston Martin.

Si bien la indumentaria de Craig resulta cuestionable (en The Guardian la comparan con el look de la boy band ochentera Bros, y eso es algo muy grave), sus movimientos son gloriosos: el diario inglés también apunta a que recuerdan al mítico baile de Christopher Walken en el videoclip de Weapon of Choice (Fatboy Slim). La coreografía, en este caso, ha corrido a cargo de JaQuel Knight, el hombre que puso a Beyoncé en movimiento en el vídeo de Single Ladies.

Los últimos minutos del spot incluyen una ración de tomas falsas donde vemos a Waititi degustar un café con sushi dentro (larga historia) y también comprobamos que los bailecitos de Craig incluidos en el montaje resultan hasta contenidos comparados con los que llegó a ejecutar frente a la cámara. ¿Estará preparando Rian Johnson una escena musical para la próxima aventura de Benoit Blanc? Ojalá, porque valdría la pena.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.