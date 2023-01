'Aquaman 2': Jason Momoa confirma que rodó con dos actores distintos haciendo de Batman

¿Cuántos Batman pueden caber en un mismo universo cinematográfico? Al parecer, un sinfín de ellos. La expansión de DC en gran pantalla nos ha dado en los últimos años a varios Bruce Wayne. Ben Affleck llegó para coger el testigo de Christian Bale y capitanear a la Liga de la Justicia, pero su entrada fue cuanto menos fallida, entre Batman vs Superman y Liga de la Justicia.

Dejando de lado al Batman de LEGO, el mejor de todos, DC también ha recuperado a Michael Keaton en el papel que lo encumbró en las películas de Tim Burton y, para colmo, ha fichado a Robert Pattinson en la exitosa The Batman, cuya secuela está en desarrollo.

Con semejante ajetreo bajo la Bat-capa, sumado al descalabro del universo cinematográfico de la Distinguida Competencia y el huracán James Gunn que lo ha revuelto todo aún más, normal que ni siquiera estrellas como Jason Momoa sepan quién sale en sus películas deceítas.

El actor ha desvelado en una entrevista para The Wrap que, durante el rodaje de Aquaman and The Lost Kingdom, secuela de Aquaman, compartió escenas con más de un Batman, pero no sabe cuál saldrá en la producción, que se estrena en diciembre. "Rodé con un par de Batman diferentes, pero no sé qué pasa y ya veremos cuál es el producto final", ha afirmado.

¿Qué está pasando en DC?

The Flash, que llega este año a las salas, iba a servir como reinicio del universo DC en cine, con el Batman de Michael Keaton remplazando al de Affleck tras su encuentro con el velocista de Ezra Miller. Tras este filme, íbamos a reencontrarnos con Keaton en Batgirl y la secuela de Aquaman, pero la primera película fue cancelada cuando estaba prácticamente terminada.

Además, saltaba la noticia sobre que el Bruce Wayne de Affleck se había sumado a la secuela de Aquaman and The Lost Kingdom, por lo que lo más probable es que los Batman a los que Momoa se refiere ahora sean este y el de Keaton, sobre todo después de que hayan insistido en que el de Pattinson no forma parte del universo compartido.

A la espera de saber qué Bruce acompaña finalmente a Arthur Curry en la secuela de Aquaman, Momoa ha vuelto a recalca su interés en seguir siendo parte del Universo DC en gran pantalla: "Me siento genial. Aquaman no se va a ir a ninguna parte. Todo va a estar bien, seguimos aquí y más tarde tal vez me adentre en nuevas cosas". Recordemos que los rumores aseguran que Gunn y Peter Safran quieren que interprete a otro personaje, el mercenario Lobo.

