Jason Momoa podría despedirse del personaje en 'Aquaman 2' para pasar a ser Lobo (también en DC)

A su estreno en 2018, Aquaman pareció traer la clave de la salvación del Universo de DC, hundido por las controversias de Zack Snyder y fracasos sin paliativos como Escuadrón suicida. Todo por su tono ligero y el virtuosismo de James Wan, que llevó a una taquilla muy sólida y a la creencia de que los siguientes proyectos debían ir por ahí. Ahora bien, solo se trataba de uno de tantos cambios de rumbo para la continuidad de DC, que hoy vuelve a ser objeto de replanteamientos a través del fichaje de James Gunn y Peter Safran como presidentes de la renombrada DC Studios. Gunn y Safran trabajan en un plan “de 8 a 10 años” a la estela de la cohesión que Kevin Feige ha construido en Marvel Studios, y dentro de ese plan parece ser prioritario alejarse todo lo posible del Snyderverso.

Es lo que explica, en parte, que el guion de Wonder Woman 3 haya sido rechazado y la película cancelada de forma fulminante. The Hollywood Reporter se hizo eco de ello en un extenso reportaje donde, además de la forzosa salida de Patty Jenkins y la ambigüedad del futuro de Gal Gadot como Diana Prince, lanzaba otros interrogantes delicados. Por ejemplo lo que iba a provocar el fracaso en taquilla de Black Adam, sobre una posible secuela que nunca existiría. O la puesta en duda del regreso de Henry Cavill como Superman en El hombre de acero 2, que igual tampoco llega a existir. Lo más sorprendente, quizá, era lo que el artículo comentaba sobre la permanencia de Jason Momoa en DC. El actor estrena Aquaman and the Lost Kingdom el próximo 25 de diciembre de 2023.

Wan vuelve a dirigir tras la exitosa Aquaman, y se mantiene buena parte del elenco original aunque la presencia de Amber Heard haya despertado rumores sobre posibles recortes de metraje a rebufo de su juicio con Johnny Depp. El caso es que nada hacía pensar que Aquaman and the Lost Kingdom pudiera ser el final de nada, pero el medio estadounidense afirma que la película ha sido concebida como la despedida de Arthur Curry, alias Aquaman: con ello Momoa quedaría en una posición similar a Gadot, sin película propia pero con la opción de aparecer en algún próximo crossover. Sin embargo, eso no sería todo para Momoa, ya que el plan de Gunn y Safran plantea que sea fichado como otro personaje.

No hay nada oficial, pero se han dado conversaciones sobre la posibilidad de que Momoa pase a interpretar a Lobo tras terminar sus deberes como Aquaman. Lobo es un cazarrecompensas creado por Keith Giffen en 1983, para parodiar los antihéroes badass estilo Lobezno. Ha sido interpretado por Emmet J. Scanlan para la serie Krypton, y resulta ser un personaje muy querido tanto por el propio Momoa como por… sí, Gunn. De hecho, el carácter irreverente de Lobo sintoniza muy bien con los intereses del director, que ha desarrollado para DC tanto El Escuadrón Suicida como El Pacificador, y podría ser una tónica a seguir. Adiós Aquaman, hola Lobo.

