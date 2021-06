Anya Taylor-Joy no podía parar de llorar cuando se vio en 'La bruja': "Pensé que no volvería a trabajar"

Aunque se trate de una de las actrices del momento, flamante ganadora del Globo de Oro por la miniserie Gambito de dama y próxima musa de Edgar Wright en Última noche en el Soho, hace tan solo seis años nadie conocía el nombre de Anya Taylor-Joy. Ya había participado en pequeños papeles, pero fue a los 19 años cuando le llegó su gran oportunidad en La bruja, de Robert Eggers, una proeza terrorífica que le traería reconocimiento mundial.

Después llegaría su consolidación en títulos como Múltiple, Purasangre, las más recientes Emma, Los nuevos mutantes o la ya mencionada serie de Netflix, todo un éxito internacional. Sin embargo, La bruja fue la película que nos descubrió su talento y por eso nos alegra especialmente que pronto volverá a reencontrarse con Eggers en The Northman.

Aunque para nosotros su papel de Thomasin sigue siendo uno de los más destacados de su carrera y pese a que el filme fue un triunfo instantáneo en su premiere en Sundance, la actriz lo pasó muy mal al verse en la primera proyección de La bruja, tal y como ha reconocido ahora en un encuentro con The Hollywood Reporter. Taylor-Joy ha confesado que se sintió "devastada" cuando vio la película por primera vez: "Rob [Eggers] nos puso la película unas dos horas antes de mostrársela a la audiencia y yo estaba devastada".

"Pensé que nunca volvería a trabajar", ha continuado relatando: "Todavía me dan escalofríos al pensar en ello. Fue la peor sensación de todas. 'He decepcionado a las personas que más quiero en el mundo. No lo he hecho bien'. Y suelo hablar mucho, me gusta comunicarme. No dije nada, solo lloré. No pude gestionar el ver mi cara tan grande".

La actriz no podría haber estado más equivocada en esa primera impresión tan negativa. En seis años, ha participado en todo tipo de proyectos, muchos de ellos muy aclamados, que la han convertido en una de las mejores intérpretes de su generación. Entre sus próximos trabajos, están la ya mencionada The Northman, que se estrenará en abril del año que viene, y Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera en la que toma el relevo de Charlize Theron y que se estrenará en 2023.