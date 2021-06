Anya Taylor-Joy revela lo que más le entusiasma de poder ser Furiosa en la saga 'Mad Max'

¿Hay ganas de volver a ese mundo desierto, salvaje y violento de Mad Max? La gran recepción que obtuvo el personaje de Imperator Furiosa en Mad Max: Furia en la carretera de 2015 le sirvió en bandeja a George Miller proseguir con sus aventuras posapocalípticas a todo gas dándole un giro, y avanzarse a los nuevos tiempos, con un personaje femenino y carismático como protagonista. Desechada la idea de digitalizar a Charlize Theron para esta historia de orígenes con una Imperator más joven, finalmente la elegida para interpretarla fue Anya Taylor-Joy.

A través de la sección Actors on Actors, la revista Variety reunió a Josh O'Connor y a Anya (ambos trabajaron juntos en Emma, la adaptación de la novela de Jane Austen) y además de repasar sus interpretaciones más recientes, el actor británico también aprovechó para preguntarle a su colega por su participación en la precuela de Furiosa: "¿Has empezado a rodarla ya?" Y la actriz le respondía que no. Seguramente a finales de verano. Y es que está solicitadísima. Sin ir más lejos, el 5 de noviembre en España está previsto que se estrene el inquietante thriller Última noche en el Soho que ha dirigido Edgar Wright.

"Tengo un período de gracia hasta agosto, y luego trabajaré sin parar hasta mediados de 2023. Todos pensaron que estaba loca haciendo Emma, Soho y Gambito de dama al mismo tiempo. Y para ser justos, lo estaba. Lo reconozco. Fue una locura, pero tenía que hacerlo. Ahora me he dado cuenta de lo poco saludable que soy, y la forma en lo que estoy abordando es conseguir una rutina en la que exista a partir de algo que no sea Coca-Cola Light y cigarrillos, y puedo hacer esto y ser más feliz", explicó la actriz.

La película volverá a contar con el australiano George Miller como director, productor y coguionista, y en su reparto también estarán Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II (visto recientemente en El juicio de los 7 de Chicago y la serie Watchmen, y también estará en Matrix: Resurrections, la nueva versión de Candyman y la secuela de Aquaman). Veremos cómo avanza el rodaje y la posproducción, pero la intención es estrenar la precuela de Furiosa el 23 de junio de 2023.

Y el haber sido escogida para el papel ha sido para Anya un doble motivo de alegría, asegurando que lo que más le entusiasma es, por un lado, la oportunidad de trabajar a las órdenes de George Miller a quien califica de ser un cerebro privilegiado, y por el otro, tener una interpretación que sea más física. "Convertirme físicamente en otra cosa es algo que, aunque suene extraño, me da mucha paz. Estoy bastante emocionada por trabajar duro".

Y, vistas sus declaraciones, su elección parece la perfecta. Totalmente en sintonía con las interpretaciones de Charlize Theron y sus personajes fuertes más recientes, sean el de Furiosa, su Lorraine Broughton en Atómica (y secuela en preparación), Andy en La vieja guardia o su participación en la saga Fast & Furious.

