“Lloraba histérica en los aeropuertos”: el momento más difícil de la carrera de Anya Taylor-Joy

Desde que Anya Taylor-Joy protagonizara en 2015 La bruja de Robert Eggers, la carrera de esta actriz ha sido propulsada a la estratosfera. Con una intuición increíble para escoger proyectos, amén del talento proverbial, Taylor-Joy estuvo embarcada en el gran fenómeno seriéfilo de 2020 (Gambito de dama) y en el futuro se divisan films igualmente prometedores, de lo nuevo de Edgar Wright (Last night in Soho, a estrenarse este 5 de noviembre) a una segunda colaboración con Eggers (The Northman) pasando, claro está, por protagonizar Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera que dirige George Miller.

Sumando a esto varios premios cosechados por Gambito de dama (incluyendo el Globo de Oro), la carrera de esta actriz no podría encontrarse en un mejor momento, y recientemente ha reflexionado sobre ello en Actors on Actors, programa de Variety al que acudió junto a Josh O’Connor (The Crown) para ser entrevistada. Taylor-Joy quiso, aún así, remontarse a fases de su carrera menos triunfales, como cuando terminó el rodaje de La bruja y se encontró sin saber qué hacer a continuación. “Lloraba histérica en los aeropuertos”, contaba sobre estos días, considerándolos como su momento más difícil.

“Pero era un buen llanto. Mi primer trauma no fue un desamor. Mi primer trauma fue terminar mi primer trabajo y experimentar esa pérdida. La pérdida de un mundo donde un grupo de personas se había convertido en mi todo durante un periodo de tiempo, y ahora ese mundo se había acabado. No sabía cómo lidiar con eso”. Taylor-Joy desarrolló un apego tremendo a su personaje en La bruja (Thomasin) y fue una suerte para ella poder interpretar cinco años después a alguien durante un tiempo prolongado, en Gambito de dama.

“Creo que pasar siete episodios con Beth fue bueno. Con menos, me habría sentido engañada o habría sentido que no pasé el tiempo necesario con ella para asegurarme de que iba a estar bien. Suena un poco loco, pero sé que entiendes lo que quiero decir”, explica. Entre La bruja y Gambito de dama Taylor-Joy participó en producciones como Múltiple, Glass, El secreto de Marrowbone, Los nuevos mutantes o Emma., por la que también obtuvo grandes críticas. Furiosa supone, hasta ahora, el proyecto de mayor envergadura en el que se ha embarcado nunca.

“Lo que más me entusiasma de Furiosa es, en primer lugar, George Miller. Ese cerebro es increíble. Me siento muy afortunada de pasar tiempo con él, y de crecer a su lado. También me emociona hacer algo tan físico. Convertirme físicamente en otra versión de mí es algo que extrañamente me dará mucha paz. Me emociona trabajar duro”, concluía. Furiosa tiene fijado su estreno para el 23 de junio de 2023, mientras que The Northman llegaría a los cines el 8 de abril de 2022.

