Anthony Mackie pensó que iba a ser Black Panther cuando se unió a Marvel (y no Falcon)

En general no ha habido un número holgado de personajes racializados en el MCU. Fue a raíz de Black Panther que Marvel Studios intentó rectificarlo, y es cierto que de un tiempo a esta parte han sido cada vez más copiosos los esfuerzos por introducir diversidad en la longeva franquicia. Uno de sus exponentes es lo ocurrido con Anthony Mackie, que debutó como Sam Wilson (alias Falcon) en Capitán América y el soldado de invierno, para ser el protagonista de una serie posterior.

Falcon y el Soldado de Invierno, en Disney+, retrató cómo Sam se convencía a sí mismo de merecer el escudo del Capitán América que había sido su amigo Steve Rogers (Chris Evans), de modo que al final de la serie le veíamos como su sucesor. Mackie protagonizará, por ello, Capitán América: A Brave New World, cuarta entrega de la saga con estreno previsto (si la huelga de los guionistas no vuelve a retrasarlo) para el 26 de julio de 2024. Será todo un salto para él protagonizar una película como el héroe patriótico, de forma que bien puede acordarse de lo que se encontró cuando entró a trabajar en Marvel hace casi diez años.

De cara a Capitán América y el soldado de invierno Mackie aceptó un papel que le aseguraron importante, pero las cláusulas de Marvel son las que son e impelieron a que no supiera cuál era hasta semanas más tarde. En ese tiempo Mackie se hizo ilusiones con que sería… Black Panther, luego interpretado por Chadwick Boseman hasta su muerte. Entrevistado en Inverse, el actor ha recordado esos días con humor, cuando le hicieron la oferta y él supuso que sería el protector de Wakanda.

Mackie lo atribuye a que en ese momento T’Challa “era la única opción de personaje negro con tanta importancia en una película de Marvel”, y también a que meses antes había estado enviando cartas a Marvel asegurando lo mucho que le entusiasmaría ser Black Panther. “Hablé mucho con Marvel por Black Panther. Les escribí cartas, intentando hallar una forma de que hicieran Black Panther. Y quería interpretarlo yo, me encantaba el personaje”, revela Mackie. De pronto se encontró en conversaciones con Joe y Anthony Russo.

“Nunca lo olvidaré. Joe Russo dijo ‘haremos esta película y queremos que estés en ella, pero no podemos decirte qué personaje interpretas o quién más estará en ella, ¿te apuntas?’. Yo dije ‘me caéis bien, lo haré’. ¿Qué otra figura importante de los cómics tenía suficiente presencia como para conseguir su propia película. Entonces me llamaron y dijeron ‘oye, es Sam Wilson’, y me quedé como ‘¿en serio?’”. Quizá fuera originalmente una decepción, pero Falcon resultó ser el peaje para terminar convertido en un superhéroe aún más célebre que Black Panther, con lo que Mackie no tiene mucho de lo que quejarse.

Durante la entrevista surgió por otra parte el tema de Jonathan Majors, y la conversación se hizo algo más incómoda. Majors, intérprete del villano Kang en el MCU, afronta ahora mismo problemas muy graves con la justicia en función a cargos de violencia sexual. Mackie ha rehusado opinar sobre ello: “Este país se ha construido sobre la base de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se ha probado nada sobre este tipo, nada. Es todo lo que puedo decir”. Ahí queda eso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.