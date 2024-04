¿Por qué Anna Paquin lleva bastón? La actriz habla de sus problemas de salud

Anna Paquin ha despertado preocupación entre sus seguidores al aparecer con un bastón y mostrando problemas de movilidad en la presentación de A Bit of Light, la nueva película que protagoniza.

Stephen Moyer, pareja de la actriz desde que coincidieron como protagonistas de la serie True Blood y director de esta película, acompañó en todo momento a Paquin, que empleó la ayuda de un bastón para pasar por la alfombra roja y posar para las cámaras en el photocall de la proyección.

Según ha contado la propia Anna Paquin en People, la actriz ha pasado dos años muy difíciles por problemas de salud aunque no ha brindado más detalles sobre la enfermedad o dolencia que pueda estar sufriendo y que además de limitar su movilidad ha afectado a su capacidad de hablar. "No ha sido fácil", ha declarado la actriz de 41 años.

Anna Paquin en la presentación de 'A Bit of Light' en Nueva York Evan Agostini/Invision/AP

En el mismo medio, fuentes cercanas a Paquin aseguran que esperan una recuperación completa de su salud. Esperemos que llegue pronto y la oscarizada intérprete -ganó la estatuilla con 11 años por su interpretación en El piano (1993), convirtiéndose en la segunda actriz más joven de la historia en conseguirlo- pueda retomar pronto el ritmo de trabajo.

Además de la mencionada A Bit of Light, drama con guion de Rebecca Callard donde interpreta a una mujer alcohólica que vuelve a conectar con su padre (interpretado por Ray Winstone) mientras intenta superar su adicción, últimamente Paquin ha disminuido mucho su presencia en las pantallas.

Desde su presencia en El irlandés (2019) de Martin Scorsese y la quinta temporada de la serie The Affair, los últimos papeles de la actriz han sido en la miniserie de true crime A Friend of the Family y la película de superación Espíritu libre -producción australiana sobre la historia de Jessica Watson, que circunnavegó en solitario el planeta cuando tenía 16 años-, pero únicamente en roles secundarios.

